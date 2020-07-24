Kırık kemiklerin kaynamasını geciktiren etkenler nelerdir?

Açık kırıklarda enfeksiyon riski var Canbora, kırıklarda kaynama gecikmesini sorunlu kaynamalardan veya hiç kaynamamadan daha olumlu değerlendirdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Kaynamanın gecikmesi ile kaynamamanın arasında önemli bir fark var. Kaynama gecikmesinde o süreç devam ediyordur yani o kaynamaya biz de yardım ederek ilerleme kaydedebiliriz ama kaynamamada bu kendiliğinden devam eden bir süreç değildir. Mesela kırık hattının hava ile teması şeklinde açık kırıklar olabiliyor. Kırık uçlarının hava ile temas etmesi için cildi aşması gerekiyor. Kapalı kırıklara kıyasla takibi, yaklaşımı ve süreçleri farklıdır. Açık kırıklarda kaynama sürecini geciktiren, metabolizmayı, kaynama sürecindeki faktörleri engelleyen ve kırık sahasındaki hareketi artıran bir enfeksiyon riski mutlaka oluşuyor. Açık kırıklarda, kırık hattının parçalanması nedeniyle ve dışarıdaki yüksek enerji travması ile etraftaki yumuşak doku çok hasarlanmış oluyor. Bu olumsuz sonuçlar bir araya gelince açık kırıklarda kaynamama ve enfeksiyon sorununun, kapalı kırıklara göre çok daha fazla olduğu görülüyor.”