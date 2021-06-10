Kinoa nedir, nasıl kullanılır? İşte kinoanın faydaları
Kinoa, mineral, lif ve vitamin açısından zengin bir besin. Salatalardan çorbalara kadar pek çok yemekte kullanılan kinoa sağlık için de faydalı. Peki kinoa nedir, nasıl kullanılır? Kinoa kaç kalori ve besin değeri nedir? İşte kinoanın faydaları...
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Kinoa; kalsiyum, magnezyum, manganez, potasyum, demir, bakır ve çinko gibi mineraller, ayrıca tohumları histidin ve lizin gibi temel aminoasitler bakımından oldukça zengin. Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar Orak, kinoanın faydalarını anlattı, nasıl tüketilebileceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
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Kinoanın faydaları nelerdir?
Kinoa, gluten içermeyen, tam tahıllı karbonhidrat ve protein kaynağı bir besin. Gluten içermediğinden çölyak hastaları için uygun yemeklerin besleyici değerinin arttırılmasında bu tahılların kullanımı, hastalığın diyet tedavisi açısından önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra içerdiği zengin "süperoksit dismutaz" enzimi sayesinde doku yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirici etki gösterir.
Merkezi sinir sistemi ile enerji metabolizmasından sorumlu niasin, riboflavin ve thiamin gibi B grubu vitaminlerini içerir.
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Sağlık açısından oldukça yararlı bulunan kinoa tahılının tüketilmesi ile meme kanseri ve kalp hastalığının, menopoz döneminde östrojen eksikliğinden kaynaklanan pek çok hastalığın önlenmesi mümkündür.
Vücutta tokluk hissi veren, kolesterol seviyesini düşüren, çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu olan diyet posası açısından oldukça zengindir.
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Kinoa kaç kalori? Kinoanın besin değeri
Kinoanın 100 gramı 367 kkal enerji, 6 g yağ, 14 g protein, 64 g karbonhidrat, 563 mg potasyum, 5 mg sodyum, 7 g diyet posası içerir.
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Kinoa nasıl kullanılır?
Kinoa tahılının kendine özgü bir aroması vardır. Baskın bir tadı ve kokusu olmadığından dünya mutfaklarında tercih edildiği gibi Türk damak tadına da uygundur.
Ana yemeklerden atıştırmalık aperatif yiyeceklere kadar çok farklı şekillerde kullanım alanı mevcuttur. Tahıl yıkandıktan sonra, tuzlu ya da şekerleme şeklinde hem katı hem de sıvı şeklinde hazırlanabilir.
Tohumları un şeklinde işlenerek ekmek, makarna ve diğer tüm unlu mamullerin yapımında, buğday veya diğer tahılların unları ile karıştırılarak kullanılabilir. Ayrıca kahvaltılık gevrek olarak da tüketilir.
Tane olarak pirinç gibi yemeklerde veya pilavlarda kullanılabilir veya çimlendirilen tohumlar kinoa filizi olarak salata ve soğuk yemeklere katılır. Kinoa; bisküvi, turta, kek, makarna, dolma vs. gibi yiyeceklere yüksek besin değeri sağlar.
Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Tüketimden önce mutlaka doktorunuza danışın.