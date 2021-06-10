Kinoa nedir, nasıl kullanılır? İşte kinoanın faydaları

Kinoa nasıl kullanılır? Kinoa tahılının kendine özgü bir aroması vardır. Baskın bir tadı ve kokusu olmadığından dünya mutfaklarında tercih edildiği gibi Türk damak tadına da uygundur.



Ana yemeklerden atıştırmalık aperatif yiyeceklere kadar çok farklı şekillerde kullanım alanı mevcuttur. Tahıl yıkandıktan sonra, tuzlu ya da şekerleme şeklinde hem katı hem de sıvı şeklinde hazırlanabilir.



Tohumları un şeklinde işlenerek ekmek, makarna ve diğer tüm unlu mamullerin yapımında, buğday veya diğer tahılların unları ile karıştırılarak kullanılabilir. Ayrıca kahvaltılık gevrek olarak da tüketilir.



Tane olarak pirinç gibi yemeklerde veya pilavlarda kullanılabilir veya çimlendirilen tohumlar kinoa filizi olarak salata ve soğuk yemeklere katılır. Kinoa; bisküvi, turta, kek, makarna, dolma vs. gibi yiyeceklere yüksek besin değeri sağlar.



Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Tüketimden önce mutlaka doktorunuza danışın.