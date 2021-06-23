Kimyon zayıflatır mı? İşte kimyonun faydaları

Kimyon, mutfaklarda sık sık tercih edilen ve yemeklerimize lezzet katan bir baharat. Yağ ve çay olarak da tüketilebilen bu baharatın vücuda faydalı etkileri bulunmaktadır. Peki kimyonun faydaları neler? Kimyon zayıflatır mı, kilo vermede bir etkisi var mı? Nasıl tüketilmeli? Kimyon kaç kaloridir? İşte konuyla ilgili detaylar...
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1
Kimyon, maydanozgiller familyasından gelen ve bilimsel adı Cuminum cyminum olan bir bitkinin tohumlarından elde edilir. Yemeklerde de en sık kullanılan baharatlardan ve tam bir beta karoten deposu. Uzman Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, kimyonla ilgili önemli bilgiler verdi.
2
Kimyonun faydaları nelerdir?
Şişkinlik giderici, gaz söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı ve kabızlık giderici etki gösterir.
Sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır.
İçeriğindeki bileşenlerle bağışıklık sistemini destekler.
Antioksidan içeriği ile kanserden koruyucu niteliktedir.
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Helicobacter pylori gelişimini önleyerek özellikle mide ve akciğer tümörünü engeller.
LDL (kötü huylu kolesterol) ve trigliserit düşürücü etki gösterir.
Demirin çok iyi, manganezin ise iyi bir kaynağı olarak kabul edilir.
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Kimyon nasıl tüketilmeli ve kaç kaloridir?
1 çay kaşığı kimyon, 7 kalori içerir.
Koku ve tat vermek için özellikle et yemeklerinde kullanımı tercih edilen kimyon; sebzelerde, çorbalarda, pilav ve içeceklerde de kullanılır. Patates, balkabağı, havuç ve brokoliye de çok yakışır.
Kuru baklagiller ve brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, lahana gibi sebzeler gaz problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle kimyonun baklagil ve sebzelerle birlikte pişirilmesi gaz problemini ortadan kaldıracak ve sindirim sıkıntılarını rahatlatacaktır.
5
Kimyon zayıflatır mı?
Kimyon, yağ yakımına destek olmaktadır. Yoğurdunuzun içine 1 tatlı kaşığı ekleyebilir ya da kimyon çayını uygulayabilirsiniz. 1 su bardağı içine, 1 tatlı kaşığı tane kimyon ekleyip, kaynatıp, süzüp içine yarım limon suyu sıkıp içebilirsiniz.