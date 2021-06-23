Kimyon zayıflatır mı? İşte kimyonun faydaları

Kimyon nasıl tüketilmeli ve kaç kaloridir? 1 çay kaşığı kimyon, 7 kalori içerir.



Koku ve tat vermek için özellikle et yemeklerinde kullanımı tercih edilen kimyon; sebzelerde, çorbalarda, pilav ve içeceklerde de kullanılır. Patates, balkabağı, havuç ve brokoliye de çok yakışır.



Kuru baklagiller ve brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, lahana gibi sebzeler gaz problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle kimyonun baklagil ve sebzelerle birlikte pişirilmesi gaz problemini ortadan kaldıracak ve sindirim sıkıntılarını rahatlatacaktır.