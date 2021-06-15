Kimyasal gebelik nedir, neden olur? Kimyasal gebelik belirtileri ve tedavisi

Kimyasal gebelik ile dış gebelik arasındaki farklar nelerdir? Kimyasal gebelik dış gebelik ile karıştırılmamalıdır. Dış gebelik kadının hayatını tehdit eden tehlikeli bir süreçtir. Dış gebelikte de kimyasal gebelikteki gibi adet rötarını takiben kanama olur ve Bhcg değeri 48 saatte bir iki katına çıkmaz. Ancak kimyasal gebelikte bir süre sonra Bhcg değeri düşüşe geçerken dış gebelikte yükselmeye devam eder.



Kimyasal gebeliklerde genellikle embriyonun genetik olarak hatalı olduğuna inanılır. Ancak kimyasal gebelik tekrar ediyorsa, altta yatan nedenler yetersiz uterin astar, düşük hormon seviyeleri, luteal faz defekti ve enfeksiyon olabilir. Böyle durumlarda ileri tetkik ve araştırma gereklidir.