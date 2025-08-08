Kimse bunları tahmin edemiyor! Sağlığınıza zarar verebilecek dokuz yaygın yaz tehlikesi

1- AÇIK AYAKKABILARLA AYAK PARMAĞI KIRMAK

Tehlike: Terlik gibi açık ayakkabılar, ayaklara yeterli desteği sağlamadığı için takılıp düşme riskini artırır. Yaş ilerledikçe kaslar zayıfladığı ve denge yeteneği azaldığı için bu risk daha da büyür.

Nasıl Kaçınılır: Podiatri uzmanları, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak veya engebeli arazide yürümek gibi aktiviteler için kapalı burunlu ayakkabıları veya iyi oturan sandaletleri tercih etmenizi öneriyor. Gündelik aktivitelerde ise ayağı sabitleyen, topuk veya bilek etrafında kayışı olan sandaletler giymek daha güvenlidir.