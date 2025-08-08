Kimse bunları tahmin edemiyor! Sağlığınıza zarar verebilecek dokuz yaygın yaz tehlikesi

9- KÖPEK TASMASIYLA DÜŞME
Tehlike: Köpekle yürüyüşe çıkmak, özellikle alışılmadık arazilerde, düşme ve yaralanma riskini artırabilir. Araştırmalar, köpek gezdirirken meydana gelen yaralanmaların yüzde 20'sinden fazlasının el ve bilek bölgesinde olduğunu gösteriyor.
Nasıl Kaçınılır: Köpeğiniz tasmayı çektiğinde durun ve size geri dönmesini bekleyin. İyi davranışını küçük bir ödülle pekiştirin. Tasmayı geri çekme isteğine direnin; köpeğinizin tasmadaki gerilimi kendiliğinden bırakması gerekir. Bu sabır gerektiren bir süreçtir, ancak köpeğiniz size yakın durmanın ödül getirdiğini kısa sürede anlayacaktır. Köpek kulüpleri, daha fazla stabilite ve kontrol sağlayan bir tasma ve koşum takımı kullanmanızı da tavsiye ediyor.