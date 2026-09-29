Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sadece 2 kaşık yetti! Domates salçasıyla ilgili araştırma kafaları karıştırdı

Antioxidants dergisinde yayımlanan araştırmaya 42 sağlıklı yetişkin dahil edildi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Bir grup üç ay boyunca günlük beslenmesine 35 gram domates salçası eklerken (yaklaşık iki kaşık), diğer grup domates, karpuz, papaya ve greyfurt gibi likopen açısından zengin besinleri kısıtlayan bir beslenme programı uyguladı. Araştırmanın sonunda katılımcılara çeşitli bilişsel testler uygulandı. Sonuçlar, domates salçası tüketen grupta özellikle seçici dikkat ve çağrışımsal hafıza ile ilgili bazı değişikliklere işaret etti.