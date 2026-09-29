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Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sadece 2 kaşık yetti! Domates salçasıyla ilgili araştırma kafaları karıştırdı

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#Domates Salçası#Salçanın Faydaları#Domates
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 08:39

Domates salçasıyla ilgili yeni araştırma, dikkat çekici sonuçlarıyla gündeme geldi. İspanya’da yürütülen çalışmada, üç ay boyunca düzenli salça tüketen sağlıklı yetişkinlerde bazı önemli değişiklikler gözlemlendi. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar, domatesin tahmin edilenden çok daha farklı etkileri olabileceğini düşündürüyor. Peki, bu değişimin arkasında ne var?