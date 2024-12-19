'Kimine göre şifa kimine göre zehir' Faydalarına kapılıp zararlı çıkmayın! Bu tehlikeleri gözden kaçmasın

‘YANLIŞ DOZDA TÜKETİM ALERJİK REAKSİYONLARA SEBEP OLABİLİR’
Uzm. Dyt. Uka, bitki çaylarının zararlı olduğu durumları şu şekilde sıraladı:
-- Aşırı tüketim mide bulantısı, kusma, ishal gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir.
-- Fazla miktarda kafein alımı çarpıntı, uyku problemi ve kramplara sebep olabilir.
-- Yanlış bitkilerin karıştırılması karaciğer ve böbreklere yük vererek toksik etkilere neden olabilir.
-- Yanlış bitki ve yanlış dozda tüketim alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.