'Kimine göre şifa kimine göre zehir' Faydalarına kapılıp zararlı çıkmayın! Bu tehlikeleri gözden kaçmasın

Uzm. Dyt. Uka, “Kimine göre şifa, kimine göre zehir olan bu çayların kullanım alanlarını ve kullanım miktarlarını bilmek çok önemlidir. Sağlıklı görünen tüm beslenme alışkanlıklarında olduğu gibi bitki çayları tüketiminde de bilinçli davranılmalıdır. Yanlış bilgiler ve hatalı tüketim, beklenen yararların aksine insan sağlığına oldukça büyük zararlara yol açabilir” diye konuştu.