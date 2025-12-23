Kim der 84 yaşında diye? İki yıl önce mayoyla poz vermişti... Gençlik sırlarını anlattı

Fitness denince birçoğumuzun aklına gelip geçici trendler geliyor. Ancak zamana meydana okuyan isimler, sırlarının moda trendlerden ziyade uzun zamandır sürdürdükleri rutinleri olduğunu söylüyor. O isimlerden biri de Martha Stewart. 84 yaşındaki Stewart, geçtiğimiz günlerde Women's Health dergisine verdiği röportajda Kendimi bildim bileli egzersiz yapıyorum dedi. Spor salonu dışında da aktif kalmaya özen gösterdiğini belirten Stewart, Çok yürüyüş yapıyorum. Bahçede çok çalışıyorum. Haftanın beş günü işe gidiyorum ya da seyahat ediyorum diye konuştu. Yaptığı egzersizlerin pek değişmediğini de söyleyen Stewart, Eskisi kadar enerjik olmayabilirim, ama oldukça iyiyim. Kullandığım ağırlıkların ve aletlerin miktarı eskisiyle hemen hemen aynı, bu yüzden güçlüyüm. Çok güçlüyüm ifadelerini kullandı. Stewart, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 6:30'da eğitmeniyle birlikte mat ve reformer pilates seansına gittiğini belirterek, Çok yoğun bir program uyguluyorum. 45 dakika boyunca hiç durmadan devam ediyor dedi. Stewart, düzenli olarak arabayla şehre gidip geldiğini, pilatesin gevşek ve esnek kalmasına yardımcı olduğunu söyledi ve ekledi: Ayrıca kemikleri güçlendirmek, esnek kalmak, ağrı ve sızıları gidermek, esnemek için de çok iyidir. Pilates kadar sık olmasa da yoga da yaptığının altını çizen Stewart, Pilates bana biraz yogayı hatırlatıyor. Pilates dersini bloklar üzerinde yoga esnemeleriyle bitiriyorum diye anlattı rutinini. Salı ve perşembe sabahları ise çoğunlukla dambıl ve makineler kullanarak antrenörüyle 45 dakikalık kuvvet antrenmanı yapan Stewart, yoğun programına rağmen fitness'ı sürdürdüğünü, Gece geç saatte eve geldiğimde bile egzersizimi yapmaya devam ediyorum sözleriyle vurguladı. Stewart'ın sağlıklı yaşam rutininin önemli bir parçası da her sabah bahçesinden topladığı taze sebzelerle hazırladığı yeşil meyve suyunu içmek. Bu benim için bir öncelik diyen Stewart, yeşil suyu yapmak için genellikle ıspanak, salatalık, maydanoz, kereviz ve nane karıştırdığını ve bazen zencefil veya kabuğu dahil yarım portakal eklediğini belirtti. Stewart, Bu ürünleri yıl boyunca yetiştiriyorum. Kendi organik toprağımda yetiştirilmeleri çok önemli. Lezzetli bir meyve suyu oluyor diye konuştu. Stewart, 2023 yılında Business Insider'a yaptığı açıklamada, pilates ve yeşil meyve suyunun, Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinin ikonik kapağına hazırlanmasına yardımcı olduğunu söylemiş ve Her gün benim yeşil meyve suyumu içerseniz, kendinizi her zaman harika hissedersiniz demişti. Stewart, sağlığın işe yarayan şeylere bağlı kalmaktan geçtiğine inanan tek Hollywood yıldızı değil. Ocak ayında People dergisine konuşan Jane Fonda, egzersiz rutininin yıllar boyunca pek değişmediğini söyledi. 88 yaşındaki Fonda, Esasen eskiden yaptığım her şeyi yapıyorum, sadece daha yavaş. Eskiden koşuyordum şimdi yürüyüş yapmayı seviyorum. Ormanda, özellikle tepelerde yürüyüş yapmayı seviyorum dedi. Helen Mirren ise nisan ayında The Times gazetesine verdiği röportajda, 1950'lerde Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen 12 dakikalık askeri egzersiz programının hala en sevdiği egzersiz olduğunu söyledi. 50'li ve 60'lı yaşlarındaki kişilere, düşük yoğunluklu fiziksel aktiviteleri hayatlarına dahil etme tavsiyesinde bulunan Miller, Spor salonuna üye olmak zorunda değilsiniz. Kısa bir yürüyüş yapmak veya yoga yapmak gibi küçük değişiklikler de olabilir dedi.