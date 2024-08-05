Yeni araştırma şaşırttı: Kilomuzu onlar yönetiyor! Bağırsaklardaki bakteriler neden önemli?

Obez bireylerde, Firmicutes filumuna ait bakterilerin oranı genellikle daha yüksekken, Bacteroidetes filumuna ait bakterilerin oranı daha düşük olduğunu aktaran Kaçar, "Firmicutes, enerji elde etme konusunda daha verimli olan bakterileri içerirken, Bacteroidetes, enerji alımını düzenleyen bakterileri içerir. Probiyotikler, prebiyotikler ve fekal mikrobiyota nakli gibi yöntemler, mikrobiyotayı hedef alarak obezite tedavisinde umut vaat ediyor. Her bireyin mikrobiyotası farklı olduğundan, gelecekte obezite tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ön plana çıkabilir" ifadelerini kullandı.