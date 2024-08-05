Yeni araştırma şaşırttı: Kilomuzu onlar yönetiyor! Bağırsaklardaki bakteriler neden önemli?

“Bu farklılık, sadece bakteri türlerinde değil, aynı zamanda bu bakterilerin sayılarında ve ürettikleri metabolitlerde de görülür. Obez bireylerde, yüksek enerjili besinleri daha etkili bir şekilde enerjiye dönüştüren bakteriler daha fazla bulunmaktadır. Bu durum, vücudun çok fazla kalori emmesine ve yağ olarak depolamasına neden olur.”