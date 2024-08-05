×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Yeni araştırma şaşırttı: Kilomuzu onlar yönetiyor! Bağırsaklardaki bakteriler neden önemli?

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Mikrobiyota
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 14:28

Diyetisyen Öykü Kaçar, "Yapılan yeni bir araştırmada, bağırsaklardaki bakteriler kiloyu yönetiyor" dedi.