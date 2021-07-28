Kilo vermeyi yavaşlatan nedenler nelerdir? İşte kilo vermeyi zorlaştıran hatalar

Protein tüketiminin kilo aldırmayacağını düşünmek: Kilo verme döneminde genellikle günah keçisi olarak karbonhidratlar seçilebiliyor. Makro besinlerimiz temelde 3 gruba ayrılır: karbonhidrat, protein, yağ. Her ne kadar tek suçlu olarak karbonhidratlar görülse de aslında 1 porsiyon karbonhidrat ve proteinin kalorileri birbirine eşittir. Ayrıca protein kaynaklarından aldığımız yağ ise cabasıdır. Her ne kadar proteinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olsa da gereğinden fazla tüketmenin de kilo aldıracağı unutulmamalı.



İçeceklerdeki kaloriyi düşünmemek: Kilo kaybı hedefinin olduğu dönemlerde genelde yenilenlerle ilgilenirken içilenler göz ardı edilebiliyor. Bu durum da kilo verme sürecinde en çok yapılan hatalardan biri. Sütlü, kremalı, şuruplu kahveler bunların en güzel örneğidir. Öğün geçiştirmek adına yemek yemeyip, aromalı bir kahve içmek aslında kendinize yaptığınız bir kötülük. Ayrıca kefir, süt, maden suyu gibi sağlıklı olarak düşündüğümüz ara öğün alternatiflerinin de aromalılarından uzak durmak gerekli. Meyveli ve şeker ilaveli içecekler hem kan şekerinin hızlı yükselmesine hem de kilo artışına sebep olacaktır.