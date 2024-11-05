Kilo vermeyi başaranların 7 sırrı… 10 binden fazla kişiyle yapılan araştırmayla kanıtlandı

7- UZUN VADELİ DEĞİŞİM

Uzmanlar en önemli şeyin ise kısa süreli diyetlerden kaçınılması olduğunu sıklıkla söylüyor. Mümkünse uzun vadede sürdürülebilir alışkanlıklar benimsenmeli. Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, yeni seçimlerde ustalaşarak doğal bir hale gelmeli.



Diyet sürecinde elde edilen başarı, bireylerin kendilerini yeni bir versiyon olarak görmelerine yardımcı olabilir. Uzmanlar, hata yapıldığında suçluluk hissetmek yerine, hızlı bir şekilde düzeltme planları yapmanın önemini vurguluyor.

Bu stratejiler, kilo kaybını korumaya ve sağlıklı yaşam tarzını sürdürmeye yardımcı olabilir. Başarı, bu alışkanlıkların zamanla yerleşmesi ve yaşam tarzına entegre edilmesi ile mümkün.