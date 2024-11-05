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Kilo vermeyi başaranların 7 sırrı… 10 binden fazla kişiyle yapılan araştırmayla kanıtlandı

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#Sağlık#Kilo Verme#Dr. Claire Madigan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 08:27

Kilo kaybını korumak zordur; araştırmalar, diyet yapanların iki yıl içinde verdikleri kilonun yarısını, beş yıl içinde ise yüzde 80’ini geri aldığını gösteriyor. Dr. Claire Madigan, yaşam tarzı değişikliklerini sürdürmenin zor olduğunu ve açlık hormonlarının bu süreci olumsuz etkilediğini vurguluyor. Ancak, ABD Ulusal Kilo Kontrol Kaydı’nın belirttiği yedi madde, kilo vermeyi başaranların başarı sırlarını ortaya koyuyor.