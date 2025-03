Kilo vermede yeni trend: Bebek gibi beslenme! Bu dört basit adımla ideal kilonuza ulaşacaksınız…

Pace, “Tıpkı bebekler gibi, vücudunuzun doğal açlık sinyallerini dinleyin” diyerek, yemek yeme arzusunun duygusal sebeplerle değil, gerçekten açlık hissine dayalı olması gerektiğini belirtiyor.



Sıkıldığınızda ya da duygusal olarak yemek yeme isteğiniz arttığında, Pace, farklı aktiviteler yapmanızı öneriyor. Eğer hâlâ açsanız, o zaman bir şeyler yiyebilirsiniz. Bu basit ama etkili alışkanlıklar, hem fiziksel hem de mental sağlığınızı destekleyerek ideal kilonuza ulaşmanıza yardımcı olabilir.



New York Post’un ‘Nutritionist recommends eating like a baby to lose weight — here’s how’ başlıklı haberinden derlenmiştir.