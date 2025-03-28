Kilo vermede yeni trend: Bebek gibi beslenme! Bu dört basit adımla ideal kilonuza ulaşacaksınız…

4- GECE ATIŞTIRMALIĞI: HAFİF AMA DOYURUCU

Gece atıştırmalığı ise yatmadan iki ila üç saat önce olmalı ve hafif ama doyurucu bir seçenek içermeli. Sütlü bir içecek (badem, soya ya da süt ürünleri) ve bir muz iyi sonuç verebilir. Alternatif olarak, fıstık, badem veya fındık ezmesi gibi lifli besinler de tercih edilebilir. Ayrıca, soya sütü veya yoğurtla yüksek lifli tahıllar, sıcak bir içecek olarak ise kakao ya da çay da rahatlatıcı bir seçenek olabilir.