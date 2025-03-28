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Kilo vermede yeni trend: Bebek gibi beslenme! Bu dört basit adımla ideal kilonuza ulaşacaksınız…

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#Sağlık#Bebek Gibi Beslenme#Kilo Verme
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 09:05

Yazın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi, inatçı kilolarından kurtulmak için yeni diyet yöntemleri arayışına giriyor. ABD’de diyetisyen ve beslenme uzmanı olan Nicolette Pace, sağlıklı yaşam için alışılmışın dışında bir yaklaşım öneriyor: Bebek gibi beslenmek! Pace, bu yaklaşımla basit ama etkili yöntemlerle vücudunuzu sağlıklı bir şekilde besleyerek ideal kilonuza ulaşmanın yollarını sunuyor. Peki, bebek gibi beslenmek tam olarak nedir?