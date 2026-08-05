Kilo verdiren ilaçlar aşk hayatını da değiştiriyor: Evliliklerde beklenmedik GLP-1 etkisi

Jennifer, kilo verdikten sonra evliliğindeki problemlerin yalnızca kendi bedeniyle ilgili olmadığını fark ettiğini anlatıyor.

Yıllarca sorunların kaynağı olarak kilosunu göstermenin daha kolay olduğunu belirten Jennifer, artık ilişkinin iki kişi tarafından oluşturulan sorunlarla karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Kendine güveni arttıkça ilişkinin sona ermesinden daha az korktuğunu ve eşinden beklentilerinin yükselmiş olabileceğini de kabul ediyor.