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Kilo verdiren ilaçlar aşk hayatını da değiştiriyor: Evliliklerde beklenmedik GLP-1 etkisi

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#Sağlık#Yaşam#GLP-1 İlaçları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 13:03

Milyonlarca kişinin kilo vermek için kullandığı GLP-1 grubu ilaçların bulantı, kusma ve sindirim sorunları gibi fiziksel yan etkileri biliniyor. Ancak hızla değişen beden algısı, özgüven, cinsel istek ve günlük alışkanlıklar çiftlerin ilişkilerini de beklenmedik biçimde etkileyebiliyor. Uzmanlar, yaşanan değişimlerin doğrudan ilaçtan mı, kilo kaybından mı yoksa kişinin yeni kimlik algısından mı kaynaklandığını belirlemenin henüz kolay olmadığını söylüyor.