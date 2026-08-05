Kilo verdiren ilaçlar aşk hayatını da değiştiriyor: Evliliklerde beklenmedik GLP-1 etkisi

Jennifer, GLP-1 tedavisine başlamadan önce beş yıl terapi görmüş olmasının kendisini psikolojik değişimlere hazırladığını düşünüyor.
Uzmanlar da büyük miktarda kilo vermenin yalnızca bedeni değil, kişinin kimliğini, sosyal çevresini ve ilişkilerdeki sınırlarını değiştirebileceğine dikkat çekiyor.
GLP-1 ilaçları kullanan kişilerde belirgin cinsel işlev değişikliği, ruh hali sorunu veya ilişki çatışması ortaya çıkması hâlinde, ilacı kendi kendine bırakmak yerine tedaviyi yürüten doktorla görüşülmesi öneriliyor. Gerektiğinde bireysel terapi veya çift terapisi de değişime uyum sağlamaya yardımcı olabiliyor.