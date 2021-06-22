Kil maskesi nasıl uygulanır? Kil maskesinin cilde faydaları

Maske, yüzünüzü gerebilir. Bunun için sürdükten sonra kafanızı arkaya doğru yaslayın veya mümkünse sırt üstü uzanın. Ayrıca maskeyi uyguladıktan sonra konuşulmamalı ve herhangi bir mimikte bulunulmamalı.



Elinizi maskeye sürdüğünüzde bulaşmıyorsa artık maskeyi yıkamanın zamanı gelmiş demektir. Maskenin kenarlarının beyazlamasından da bunu anlayabilirsiniz. Maskenizi güzelce yıkadıktan sonra cildinizi uygun nemlendirici ile nemlendirin.