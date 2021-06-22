Kil maskesi nasıl uygulanır? Kil maskesinin cilde faydaları
Cilt bakımında çeşitli maskeler uygulanabiliyor. Kil maskesi de bunlardan biri. Ana malzemesi kil olan bu doğal maske, cildi canlandırıyor, yağ seviyesini dengeliyor. Peki kil maskesi nasıl uygulanır? Kil maskesinin cilde faydaları...
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Ana malzemesi kil olan kil maskesi, uzun yıllardır cilt bakımında tercih ediliyor. İçeriğindeki mineraller sayesinde de cildi sıkılaştırır, besler ve gençleştirir. İşte kil maskesinin uygulanışı ve cilde etkileri...
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Kil maskesi nasıl uygulanır?
Maskeyi uygulamadan önce cildinizi temizlemelisiniz. Bunun için cilt tipinize uygun temizleme ürününü kullandıktan sonra cildinizi bol su ile yıkayın.
Daha sonra kil maskesini göz altları ve üstlerine gelmeyecek şekilde cildinize ince bir katman şeklinde uygulayın.
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Maske, yüzünüzü gerebilir. Bunun için sürdükten sonra kafanızı arkaya doğru yaslayın veya mümkünse sırt üstü uzanın. Ayrıca maskeyi uyguladıktan sonra konuşulmamalı ve herhangi bir mimikte bulunulmamalı.
Elinizi maskeye sürdüğünüzde bulaşmıyorsa artık maskeyi yıkamanın zamanı gelmiş demektir. Maskenin kenarlarının beyazlamasından da bunu anlayabilirsiniz. Maskenizi güzelce yıkadıktan sonra cildinizi uygun nemlendirici ile nemlendirin.
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Kil maskesinin cilde faydaları
Kil maskesi, doğru malzemelerle veya tek başına kullanıldığı zaman ölü derinin temizlenmesine yardımcı olur.
Cildi yağdan arındırır ve aşırı parlamayı giderebilir.
Ayrıca gözeneklerin açılmasını da sağlar. Cildin temizlenmesinde ve yenilenmesinde önemli bir rol oynar.
Sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur, akne ve sivilce eğilimli ciltleri dengeler.
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Kil maskesi nasıl yapılır?
Maskenizi hazırlamak için 1 yemek kaşığı kadar kile krem kıvamında olacak şekilde azar azar su ekleyin. Dilerseniz maden suyu da ilave edebilirsiniz. Maskeyi uyguladıktan sonra mimiklerinizi kullanmamaya dikkat edin.