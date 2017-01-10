Kestane ile 3 kış lezzeti

Tarif 1 / Kestane topları



· 1 avuç çiğ badem



· 100 gr. kestane (Haşlanmış)



· 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı



· 1 tatlı kaşığı kakao



Malzemelerin tümünü gerekirse su da ekleyerek blenderize edin. Yuvarlayarak minik toplar yapın ve yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Kestane topları hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir seçenek hem de sizin için iyi bir ara öğün alternatifi olacaktır.