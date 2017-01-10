MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Kestane ile 3 kış lezzeti
GeriNasil Yapilir Kestane ile 3 kış lezzeti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir
 

Kestane ile 3 kış lezzeti

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kestanenin faydalarını anlattı, üç de tarif verdi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kestanenin mangalda yapılması durumunda dikkat edilmesi, ateşe yakın pişirilmesiyle kanserojen etki göstereceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bu kış lezzetinin faydalarını anlattı, üç de tarif verdi…

2Tarif 1 / Kestane topları
Abone Olgoogle-news

Tarif 1 / Kestane topları



· 1 avuç çiğ badem

· 100 gr. kestane (Haşlanmış)

· 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı

· 1 tatlı kaşığı kakao

Malzemelerin tümünü gerekirse su da ekleyerek blenderize edin. Yuvarlayarak minik toplar yapın ve yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Kestane topları hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir seçenek hem de sizin için iyi bir ara öğün alternatifi olacaktır.

3Tarif 2 / Fırında kestane
Abone Olgoogle-news

Tarif 2 / Fırında kestane

Kestaneleri yıkayın; artı şeklinde çizin ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 20-25 dk pişirin. Kabuklarının kolay çıkması için kestaneleri yıkayıp çizdikten sonra yaklaşık bir saat ılık suda bekletip sonra fırına koyabilirsiniz.

4Tarif 3 / Kış salatası
Abone Olgoogle-news

Tarif 3 / Kış salatası



· ½ kilo brokoli

· ½ kilo kestane

· Soğan

· Közlenmiş kırmızıbiber

Kestanelerin üzerine çizik atın ve tavada orta ateşte az su ile pişirin. Brokolileri haşlayın. Brokoli, kestane, soğan ve kırmızıbiberi karıştırın. İsterseniz üzerine yoğurt ve sarımsaklı sos hazırlayabilirsiniz. Kestanenin karbonhidrattan zengin olduğunu unutmayın ve bu salata ile birlikte ekmek ve benzeri yiyecekler tüketmeyin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi