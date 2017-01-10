Kestane ile 3 kış lezzeti

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kestanenin faydalarını anlattı, üç de tarif verdi…
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1
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Kestanenin mangalda yapılması durumunda dikkat edilmesi, ateşe yakın pişirilmesiyle kanserojen etki göstereceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bu kış lezzetinin faydalarını anlattı, üç de tarif verdi…
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Tarif 1 / Kestane topları
· 1 avuç çiğ badem
· 100 gr. kestane (Haşlanmış)
· 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı
· 1 tatlı kaşığı kakao
Malzemelerin tümünü gerekirse su da ekleyerek blenderize edin. Yuvarlayarak minik toplar yapın ve yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin. Kestane topları hem misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir seçenek hem de sizin için iyi bir ara öğün alternatifi olacaktır.
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Tarif 2 / Fırında kestane
Kestaneleri yıkayın; artı şeklinde çizin ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 20-25 dk pişirin. Kabuklarının kolay çıkması için kestaneleri yıkayıp çizdikten sonra yaklaşık bir saat ılık suda bekletip sonra fırına koyabilirsiniz.
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Tarif 3 / Kış salatası
· ½ kilo brokoli
· ½ kilo kestane
· Soğan
· Közlenmiş kırmızıbiber
Kestanelerin üzerine çizik atın ve tavada orta ateşte az su ile pişirin. Brokolileri haşlayın. Brokoli, kestane, soğan ve kırmızıbiberi karıştırın. İsterseniz üzerine yoğurt ve sarımsaklı sos hazırlayabilirsiniz. Kestanenin karbonhidrattan zengin olduğunu unutmayın ve bu salata ile birlikte ekmek ve benzeri yiyecekler tüketmeyin.