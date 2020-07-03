Kerkede nedir, nasıl kullanılır? Kerkedenin faydaları nelerdir?
Hibiskus Sabdariffaun bitkisi kerkede, Mekke çiçeği, Jamaika gülü gibi birçok isim ile biliniyor. Peki kerkedenin faydaları nelerdir? Tüketirken nelere dikkat edilmeli? Kerkede çayı nasıl demlenmeli? Diyetisyen Deniz Zülbüncan, kerkede bitkisi ile ilgili merak edilenleri paylaştı.
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Kerkede bitkisinin faydaları fazla olduğu gibi tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar da oldukça önemli. İşte kerkede ile ilgili bilinmesi gerekenler...
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Kerkedenin çayının faydaları nelerdir?
Kerkede çayının kan şekeri ve yüksek tansiyona karşı olumlu etkileri vardır. Ayrıca, LDL kolesterolü düşürür, HDL kolesterolü yükseltir ve kolesterol dengesini sağlar.
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Farklı renklerde olan kerkede bitkisi arasında koyu kırmızı renkli olan kerkede daha fazla antioksidan içerir. Bitkinin altındaki taç yapraklarıyla birlikte demlenmesi, sağlık açısından daha faydalıdır.
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Magnezyum ve malik asit içeren kerkede bitkisi laktasif etki göstererek bağırsaklardaki gazı ve şişkinliği giderir. Aynı zamanda magnezyum içeriği sayesinde kalp sağlığı için de olumlu etkileri vardır.
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Vücuttan ödem atılmasında olumlu etkileri vardır. C vitamini içeren kerkede bağışıklık sistemini güçlendirici etki de yapmaktadır.
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Tansiyonu düşük olanlar dikkat
Journal of Ethnopharmacology’de yayınlanan 80 kişinin katıldığı bir çalışmada kerkede çayının tansiyon düşürücü etkisi kanıtlanmıştır. Journal of Human Hypertension dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre de güvenli kullanım dozu iki bardaktır.
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Kerkede bitkisinin doz aşımı kan basıncını fazlaca düşürdüğü için hipotansif olan bireylerde baygınlığa bile neden olabilir. Bazı kişilerin halüsinasyon görmelerine de neden olabilir. Gebelerin asla tüketmemesi gerekir. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilacı kullanan kişilerin ve herhangi bir hastalığı olan kişilerin kerkede çayını tüketmeden önce kendi uzmanlarına danışmaları çok önemlidir.
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Alırken dikkat
Satın alırken koyu kırmızı renkte olan kerkede yaprağını dilinize değdirin hafif ekşi bir tat bırakıyorsa onu satın alın. Ekşi tat bırakmıyorsa ya raf ömrü geçmiş bir bitkidir ya da uygun toprakta yetişmemiştir.
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Kerkede çayı nasıl demlenmeli?
1 bardak kaynamış su içine 1 yemek kaşığı kadar kurutulmuş kerkede bitkisini koyun. 10-15 dakika demleyin.
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Bir defada fazla miktarda demleyip uzun sürede tüketilmemesine, taze taze demlenmesine ve kaynatılmamasına dikkat edilmelidir.