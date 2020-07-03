Kerkede nedir, nasıl kullanılır? Kerkedenin faydaları nelerdir?

Kerkede bitkisinin doz aşımı kan basıncını fazlaca düşürdüğü için hipotansif olan bireylerde baygınlığa bile neden olabilir. Bazı kişilerin halüsinasyon görmelerine de neden olabilir. Gebelerin asla tüketmemesi gerekir. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilacı kullanan kişilerin ve herhangi bir hastalığı olan kişilerin kerkede çayını tüketmeden önce kendi uzmanlarına danışmaları çok önemlidir.