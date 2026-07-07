Keneyle bulaşan nadir virüs alarmı: ABD’de vakalar artıyor

Yaz aylarında kene ısırıkları artarken, ABD’de uzmanların dikkat çektiği hastalıklardan biri de Powassan virüsü oldu. Lyme hastalığı kadar yaygın değil ancak bazı vakalarda çok daha ağır seyredebildiği için yakından izleniyor.

Powassan virüsü, merkezi sinir sistemine ulaşırsa beyin iltihabı anlamına gelen ensefalite ya da beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihabı olan menenjite neden olabiliyor.