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Keneyle bulaşan nadir virüs alarmı: ABD’de vakalar artıyor

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#Sağlık#Yaşam#Kene
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 13:08

ABD’de kenelerle bulaşan nadir ama ciddi bir hastalık yeniden gündemde. Powassan virüsü, Lyme hastalığını taşıyabilen bazı kenelerle insana geçebiliyor. Uzmanlara göre hastalık hâlâ çok nadir görülüyor ancak ağır vakalarda beyni etkileyen kalıcı sonuçlara yol açabiliyor.