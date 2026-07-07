Keneyle bulaşan nadir virüs alarmı: ABD’de vakalar artıyor

Dışarıdan eve gelince kıyafetleri yüksek ısıda kurutmak, kıyafetlere tutunmuş keneleri öldürmeye yardımcı olabilir. Vücutta kene fark edilirse, ince uçlu bir cımbızla deriye en yakın yerden kavranıp düz bir hareketle çıkarılmalı.
Kene çıkarıldıktan sonra 30 gün boyunca ateş, baş ağrısı, halsizlik, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı veya nörolojik belirti gelişirse sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü tek bir kene ısırığı, birden fazla hastalık etkenini taşıyabilir.
Powassan virüsü hâlâ nadir görülen bir hastalık. Ancak uzmanlara göre nadir olması, ciddiye alınmaması gerektiği anlamına gelmiyor.