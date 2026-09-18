Kene vakalarında büyük sürpriz: Araştırmacılar yeni bir virüs tespit etti! Belirtiler kafaları karıştırdı

KENE ISIRIKLARINA KARŞI ÖNLEM ALINMASI ÖNERİLİYOR

Uzmanlar, kene kaynaklı hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından birinin kene ısırıklarını önlemek ve vücuda tutunan keneleri mümkün olduğunca erken çıkarmak olduğunu belirtiyor. Özellikle doğa yürüyüşleri ve açık hava aktiviteleri sırasında uzun pantolon giyilmesi, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması ve uygun kene kovucuların kullanılması öneriliyor. Açık alanda geçirilen zamanın ardından vücudun kene açısından kontrol edilmesi de önem taşıyor.

Kenelerin ciltte ne kadar uzun süre kaldığının enfeksiyon riskini artırabileceğine dikkat çeken Nachman, yürüyüş veya açık hava etkinliklerinin ardından vücudun dikkatli şekilde kontrol edilmesini önerdi. Asya uzun boynuzlu kenenin henüz ABD’de görülmediğini belirten uzman, buna rağmen farklı kene türlerinin çok sayıda hastalığı taşıyabildiğini ifade etti.