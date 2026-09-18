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Kene vakalarında büyük sürpriz: Araştırmacılar yeni bir virüs tespit etti! Belirtiler kafaları karıştırdı

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#Kene Virüsü#Sağlık Araştırmaları#Enfeksiyon Hastalıkları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 09:06

Kene ısırığı sonrası hastalanan kişiler üzerinde yürütülen araştırmada, daha önce bilinmeyen bir virüs tespit edildi. Uzmanlar, bazı hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen virüsle ilgili dikkat çeken bulgulara ulaştı. Araştırmanın sonuçları ise önemli bir soruyu gündeme getirdi.