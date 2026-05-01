Kene ısırdıysa ne yapmalısınız? Yanlış müdahale riski artırabilir

Havaların ısınmasıyla birlikte açık havada geçirilen süre artarken, kene vakaları da yeniden gündeme geliyor. Piknik alanları, bahçeler, tarlalar, bağlar, ormanlık bölgeler, yaylalar ve hayvanların bulunduğu açık alanlar bu açıdan daha dikkatli olunması gereken yerler arasında yer alıyor.

Keneler çoğu zaman fark edilmesi zor canlılar. Özellikle küçük boyuttaki keneler, ciltteki bir leke ya da kabuk gibi görülebiliyor. Bu nedenle riskli bir alandan döndükten sonra yalnızca “bir şey hissetmedim” demek yeterli olmuyor.

Kene ısırığı her zaman hastalık anlamına gelmez. Ancak cilde tutunan bir kene, taşıdığı mikroorganizmaları kan emme sırasında insana bulaştırabilir. Bu yüzden kene fark edildiğinde “kendiliğinden düşer” diye beklemek yerine doğru adımları izlemek büyük önem taşıyor.