Kene ısırdıysa ne yapmalısınız? Yanlış müdahale riski artırabilir

Kene temasından sonra özellikle 10 günlük süreç dikkatle izlenmelidir. Ateş, belirgin halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma veya ishal gibi şikâyetler dikkate alınmalıdır. Burun kanaması, diş eti kanaması, ciltte morarma, idrarda ya da dışkıda kan gibi bulgular varsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
Isırılan bölgede hafif kızarıklık görülebilir. Ancak kızarıklık giderek büyüyorsa, halka şeklinde yayılıyorsa, ağrı, şişlik, akıntı ya da belirgin enfeksiyon görüntüsü oluşuyorsa tıbbi değerlendirme gerekir.
Unutulmaması gereken nokta şudur: Kene ısırığı her zaman hastalık anlamına gelmez, ancak ihmal edilecek bir durum da değildir. Keneyi fark etmek, doğru şekilde çıkarmak ve belirtileri takip etmek, riski azaltan en önemli üç adımdır.