Kendisi küçük etkisi büyük! Susam ve tahinin faydaları say say bitmiyor| Bağışıklığı güçlendirir, enerji verir, kansızlığa iyi gelir

Yemeklerde, tatlılarda ve kahvaltıda lezzetiyle sofralarda yerini alan, çeşitli yemek kültürlerinde çokça kullanılan tahin, sağlık deposu bir besindir.Tahin, susam bitkisinin tohumlarının zarının ve dış kabuğunun soyulması, gerekli ısıl işlemlerle pişirilmesi sonrasında öğütülmesi ile elde edilen bir Orta Doğu sosu ya da çeşnisidir.