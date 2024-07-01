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Kendisi küçük etkisi büyük! Susam ve tahinin faydaları say say bitmiyor| Bağışıklığı güçlendirir, enerji verir, kansızlığa iyi gelir

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#Tahinin Faydaları#Susamın Faydaları#Tahin Pekmezin Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 09:03

Tahinin ana maddesi olan susam, poğaça ve kurabiyelerimizi de süslüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan bu baharatın faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca ile konuştuk.