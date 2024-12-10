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Kemikleri kasları biliyorduk ama... Kalsiyum eksikliği kalp ritmi sorunlarına bile yol açabiliyor

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#Sağlık#Yaşam#Kalsiyum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 08:54

Kalsiyum eksikliğinin uzun süre ihmal edilmesinin bazı hastalıklara davetiye çıkarabileceği uyarısında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Yetim, “Kalsiyum eksikliğine bağlı olarak kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi, özellikle yaşlı bireylerde osteoporoz açısından ciddi risk oluşturur. Ayrıca, osteomalaziye yol açarak kemiklerin yumuşaması, kas zayıflığı ve ağrılara yol açabilir. Bunun dışında, zamanla kalp ritmi bozukluklarına dahi neden olabilir” dedi.