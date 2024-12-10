Kemikleri kasları biliyorduk ama... Kalsiyum eksikliği kalp ritmi sorunlarına bile yol açabiliyor

‘KAS KRAMPLARI VE SPAZMLARA DİKKAT’

Kalsiyum eksikliğinin belirtilerinin hafif ve ciddi dereceler arasında değişebileceğini dile getiren Uzm. Dr. Tuğba Yetim, “Kas krampları ve spazmları, el ve ayak parmaklarında karıncalanma veya uyuşma, kemiklerde ağrı ve zayıflama, diş problemleri (diş çürükleri ve dişlerde zayıflama), zihinsel karışıklık, depresyon veya anksiyete, yavaş kalp atışı veya düzensiz kalp atışı (aritmi), cilt kuruluğu ve tüylenme en yaygın belirtiler arasındadır” dedi.