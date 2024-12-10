Kemikleri kasları biliyorduk ama... Kalsiyum eksikliği kalp ritmi sorunlarına bile yol açabiliyor

KALSİYUM İÇEREN BESİNLER
Kalsiyum açısından zengin bazı besinleri değinen Uzm. Dr. Yetim, “Süt ve süt ürünleri (süt, yoğurt, peynir), yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli, pazı gibi), kuru baklagiller (fasulye, mercimek vb.), kalsiyum takviyeli yiyecekler (kalsiyum ile zenginleştirilmiş meyve suyu, tahıllar), kuruyemişler (badem, ceviz), balıklar (özellikle sardalya ve somon gibi kemikli balıklar) ve tofu ve soya ürünleri bol kalsiyum içeren besinlere örnek olarak verilebilir” ifadelerine yer verdi.