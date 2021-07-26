Kemik suyu neye iyi gelir? Kemik suyunun faydaları

Evde kemik suyu nasıl yapılır? Özellikle bağdokuları ile birlikte ilikli kuzu veya dana kemiklerinin ortadan kırılmış halde olması ve ortalama 1- 1,5 kg kadar gelmesi yeterli olacaktır. İçine bir miktar da dana veya kuzu inciği eklenebilir.



Hazırlanışı:



İlikli kemik suyu tarifi için ilk olarak kemiklerinizi büyükçe bir tencerede 1 saat bekletip sonrasında oluşan kanlı suyu dökün. Sonrasında temiz suyu kemiklerin üzerini örtecek kadar doldurun.



Tencereyi ocağa alın, suyunuz kaynadığı zaman ocağın altını kısın. Kaynadıkça suyun yüzeyinde beliren kahverengi köpükler yani ‘kef’ adı verdiğimiz tabakayı kaşık yardımıyla üzerinden toplayın.