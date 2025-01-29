Kemik gücünü artırıyor, kanserden koruyor! Kuru eriği yemeklerinize eklemenin dört basit yolu

Örneğin, biraz kuruyemiş, fındık ezmesi ve yoğurt ile hazırlanmış yulaf lapası iyi bir seçenek. Ardından, bu basit kuru erik püresi gibi düşük GI'li bir tatlandırıcıyı karıştırın:

200 gram kuru erik, 2 çay kaşığı limon suyu ve 200 ml suyu bir blendera koyun ve tamamen pürüzsüz olana kadar işlemden geçirin, elma sosu benzeri bir kıvam elde etmek için gerekirse daha fazla su ekleyin. Ağzı kapalı bir kapta buzdolabında 3 haftaya kadar saklayabilirsiniz.