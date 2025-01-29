Kemik gücünü artırıyor, kanserden koruyor! Kuru eriği yemeklerinize eklemenin dört basit yolu

İşte kuru eriği günlük beslenmenize eklemenin dört kolay yolu
Kuru erik püreli leziz kahvaltı
Güne başlarken istenmeyen kan şekeri artışlarını önlemek amacıyla tatlı kahvaltılardan vazgeçip tuzlu kahvaltılara yönelmek çok daha yaygın. Ancak, tatlı bir kahvaltıyı tercih ediyorsanız, kan şekeri artışını önlemenin iki yolu vardır.
İlk olarak, daha düşük glisemik indekse (GI) sahip, glikozun kan dolaşımına emilim hızını yavaşlatmak için iyi miktarda protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren bir kahvaltı seçin.