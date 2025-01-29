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Kemik gücünü artırıyor, kanserden koruyor! Kuru eriği yemeklerinize eklemenin dört basit yolu

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#Kuru Erik#Kuru Meyve#Kemik Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 09:11

Kuru erik, onlarca yıldır popülerliğini yitirmiş bir meyve. Mutfak dolaplarından sadece kabızlık sorununu gidermek için çıkıyor. Ancak bu kuru meyvenin sağlığa faydalarını yeniden keşfettikçe durum değişebilir.