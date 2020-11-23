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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 10:48 | 

Kelebekli bebek beresi ve patiği yapımı

Havaların soğumasıyla kışlık kıyafetler de meydana çıktı. Bununla birlikte anneler ve büyükanneler harika kışlıklar da örmeye başladı. Teve2 ekranlarında yayınlanan "Derya Baykal'la Gülümse" ye Gülsüm Karataş konuk oldu. Gülsüm Karataş, bebek beresi ve patiği yapımını gösterdi.

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Koton ip, yün iğnesi, düğme ve 2 numara tığ ile örülen bebek beresi ve patiğinin yapımını oldukça kolay. O zaman haydi başlayalım.

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10 tane sık iğne yaparak başlayacağınız bere için 2 numara tığ kullanmalısınız. Dikiş yapmadan tek seferde tığ ile yapabileceğiniz bereye çocuğunuz bayılacak.

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Çoğunlukla bebek battaniyeleri için kullanan model, bu sefer çocuğunuzun beresinde kullanılacak. Dilerseniz berenin içerisine kumaştan bir astar da yapabilirsiniz.

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İster pembe, ister mavi dilediğiniz renkte örebileceğiniz bere her renkte farklı güzellikler ortaya çıkaracak.

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Biraz daha büyüğünü yaparak çocuğunuzla takım olarak takabilir veya aynı modelden çantalar da yapabilirsiniz. Küçük bebeğiniz için 6 sıra örmeniz yeterli olacak, tam kafasına oturacaktır.

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Soğuk havalardan korumak için sadece bere yeterli olmayabilir. Aynı modelden bir de harika patik örebilirsiniz.

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Harika bereyi tamamladıktan sonra ise patiğe başlayabilirsiniz.

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Patiği de çeşitli çiçek örgüleri, kelebek örgüleri veya düğmelerle süsleyebilirsiniz. Üstten bantlı patikler sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de çok moda.

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Aynı model kelebek veya çiçekleri şapkaya da dikerek takımı tamamlayabilirsiniz.

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Muhteşem bere ve patiğiniz hazır! Dilediğiniz gibi süslemek de size kalmış.

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