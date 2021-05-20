Kedi yıkanır mı, nasıl yıkanır? Kedi yıkarken dikkat edilmesi gerekenler
Kediler her ne kadar kendilerini temizleme konusunda hassas olsalar da dönem dönem dış etkenlerden korunması için yıkanması gerekebilir. Böyle bir durumda ise kedi sahibi olanların aklına suyu pek sevmemesiyle bilinen kediler nasıl yıkanır sorusu geliyor. Peki kedi yıkanır mı, nasıl yıkanır? İşte, kedi yıkarken dikkat edilmesi gereken önemli durumlar…
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1
Kediler, evde en çok beslenen ve dışarıdan en çok sahiplenen evcil hayvanlardır. Suyu sevmemesiyle bilinirler. Her ne kadar kendilerini yalayarak temizleme özelliklerine sahip olsalar da özellikle dışarıdan sahiplenilen kediler yıkanır mı, nasıl yıkanır soruları çok fazla araştırılıyor. Kedi yıkarken dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyorsanız, işte kedi yıkama ve bakımı ile ilgili tüm detaylar…
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Kedi yıkanır mı?
Aslında, hastalık gibi nedenler haricinde ihtiyaç duyulmadığı sürece kedileri yıkamamak gerekir. Kediler, steril bir dile sahiptirler. Kendilerini yalayarak temizlediklerinden, eğer kedinizin tüylerine, dili ile temizleyemeyeceği yapışkan maddeler bulaşmışsa, o zaman yıkanması gerekir.
3
Kedi nasıl yıkanır?
İlk önce kedinizi tarayarak tüylerindeki karışıklıklardan kurtulun. Kediniz ıslakken taramak zor ve acı verici olur. Taranmak kedinizin hoşuna gidiyorsa onu rahat ettirmek için yıkarken de tarayabilirsiniz.
Suya girmeden önce kedinizin keyfi yerinde olmalı ki sakince yıkanabilsin. Bunun için; sevdiği bir oyuncağı küvete koyun. Sonrasında küveti az suyla doldurun ve kedinizin suya oyuncağıyla oynayarak alışmasını sağlayın.
Yıkama aşamasına geçtiğinizde, kedinizi yıkarken gözlerine ve kulaklarına dikkat etmeli ve suyun kaçmaması için önlem almalısınız.
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Kedinizi yıkamak için duş başlığını kullanmayın. Su çok tazyikli akabileceği için kedinizi rahatsız edebilir. Yıkama işlemi mümkün olduğunca rahatlatıcı ve nazik olmalı ve kediniz ona suyla saldırıyormuşsunuz gibi hissetmemeli. Bunun için en iyisi çiçek sulama kabı olacaktır.
Sonrasında, kedinizi ılık su ile yavaş hareketlerle ovalayarak yıkayın.
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Kedinizi yıkarken kedi şampuanı kullanın ve kullandığınız kedi şampuanı miktarına dikkat edin.
Kedilere uygun olmayan farklı şampuanlar veya sabunlar zarar verebilir. Mutlaka veterinere danışarak bir sabun sahibi olunmalı ve kediler bu sabunlar yıkanmalıdır.
Kediler yıkanma aşamasına geldiğinde kulak içleri kapatılabilir veya sudan uzak tutulmalıdır.
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Kedi yıkarken nelere dikkat edilmeli?
Yıkama esnasında kedinizin gözlerine, burnuna ve kulaklarına su kaçmasını engelleyin.
Şampuanın iyice temizlendiğinden emin olmak için güzelce durulama işlemini yapın.
Yıkama işlemi bittikten sonra kedinizi havlu yardımı ile sarın.