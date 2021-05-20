Kedi yıkanır mı, nasıl yıkanır? Kedi yıkarken dikkat edilmesi gerekenler

Kediler, evde en çok beslenen ve dışarıdan en çok sahiplenen evcil hayvanlardır. Suyu sevmemesiyle bilinirler. Her ne kadar kendilerini yalayarak temizleme özelliklerine sahip olsalar da özellikle dışarıdan sahiplenilen kediler yıkanır mı, nasıl yıkanır soruları çok fazla araştırılıyor. Kedi yıkarken dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyorsanız, işte kedi yıkama ve bakımı ile ilgili tüm detaylar…