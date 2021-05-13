Kayısının faydaları nelerdir? İşte kayısının sağlığa yararları

Kayısının faydaları nelerdir? Kayısı antioksidanlardan olan iyi bir betakaroten kaynağıdır. Betakaroten, A vitamininin vücutta depolanan bir formudur. İhtiyaç duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vücutta A vitaminine dönüşebilen birçok karotenoid arasından, dönüşüm oranına en fazla sahip olanı betakarotendir. Yağda çözünen vitaminlerden olan A vitamini görme, üreme ve sağlıklı bir cilt ve bağışıklık sisteminin korunması açısından önemlidir.



Sindirimi kolaylaştırması ve kabızlık problemi çekenler için çare olması kayısının en önemli faydaları arasındadır. Kilo problemleri olan kişilere olumlu katkı sağlar, kabızlığa iyi gelir ve tokluk hissi yaratır. Yemeklerden sonra yenmesi hazmı kolaylaştırır.



Taze yenen kayısı C vitamini de içerir. Diş eti sorunlarının oluşmasını engeller, yaraların onarılma yeteneğini geliştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.