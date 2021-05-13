Kayısı, en güzel yaz meyvelerinden biri. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir ve A,C,E vitaminleri açısından zengin bir besin. Peki kayısının faydaları nelerdir? İşte kayısının sağlığa yararları...
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Kayısı, zengin besin değeri ve sağlığa faydaları nedeniyle yaz aylarında bolca tüketilen meyvelerden biri. Tam bir lif kaynağı olan bu güzel meyve ülkemizin çeşitli yerlerinde yetiştirilmektedir. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, kayısının faydalarını sıraladı.
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Kayısının faydaları nelerdir?
Kayısı antioksidanlardan olan iyi bir betakaroten kaynağıdır. Betakaroten, A vitamininin vücutta depolanan bir formudur. İhtiyaç duyulduğunda vücut tarafından A vitaminine dönüştürülerek kullanılır. Vücutta A vitaminine dönüşebilen birçok karotenoid arasından, dönüşüm oranına en fazla sahip olanı betakarotendir. Yağda çözünen vitaminlerden olan A vitamini görme, üreme ve sağlıklı bir cilt ve bağışıklık sisteminin korunması açısından önemlidir.
Sindirimi kolaylaştırması ve kabızlık problemi çekenler için çare olması kayısının en önemli faydaları arasındadır. Kilo problemleri olan kişilere olumlu katkı sağlar, kabızlığa iyi gelir ve tokluk hissi yaratır. Yemeklerden sonra yenmesi hazmı kolaylaştırır.
Taze yenen kayısı C vitamini de içerir. Diş eti sorunlarının oluşmasını engeller, yaraların onarılma yeteneğini geliştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Kayısı cildi nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. Yaşlanmaya karşı cildin direncini artırır. Antioksidan özellikteki betakarotenin yaşlanmayı geciktirme etkisi vardır. A vitamininin deride yağ bezlerinin aktivitesini baskıladığı kanıtlanmıştır. İçerdiği A vitamini akne gibi cilt bozuklukları oluşumunu önler.
Kayısının potasyum içeriğinin yüksek, sodyum içeriğinin düşük olması kalbi koruyucu etkiye sahiptir. Potasyum sağlıklı bir kalp için gerekli minerallerdendir, kalp atış hızı ve kan basıncının düzenlenmesinde yardımcıdır, kas fonksiyonları ve güçlü kemikler için gereklidir. Ancak kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde yüksek sorunlara yol açabilir, bu nedenle bu hastalar aşırı tüketiminden kaçınmalıdır. Bol miktarda demir içerir. Kansızlığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.
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Kayısın çekirdeğinde doğal olarak bulunan amigdalin isimli madde, yedikten sonra siyanüre dönüşerek siyanür zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle yetişkinler ve özellikle çocuklar tarafından dikkatli tüketilmelidir.
Yaz aylarında tazesi tüketilebilirken kurusu yıl boyunca satın alınabilir. Kuru kayısı için doğal yollardan kurutulan, işlem görmemiş, koyu renkli gün kurusu denilen kayısı daha sağlıklıdır. Ancak kuru kayısının glisemik indeksi yüksek olduğundan aşırı tüketilmemelidir. Taze veya kuru kayısı kolay taşınması açısından iyi birer ara öğün alternatifidir. Beraberinde ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler tüketilmesi ya da süte veya yoğurda karıştırılarak tüketilmesi dengeli ve tok tutan iyi bir seçimdir.