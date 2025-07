BUNLARDAN UZAK DURUN!

Dr. Tsang, özellikle yaz aylarında susuz kalmamak için su tüketiminin gün boyunca devamlı hale getirilmesini öneriyor. Ayrıca sıvı kaybını artıran kafeinli içecekler ve alkolün sınırlandırılması, tuzlu atıştırmalıklardan uzak durulması önemli. Yaz yemekleri ise mümkün olduğunca hafif, taze sebze ve meyvelerle zenginleştirilmeli.



