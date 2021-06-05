Kavunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte kavunun sağlığa yararları
Kavun, yaz aylarının en güzel meyvelerinden biri. Lezzeti ve hoş kokusunun yanı sıra sağlığa da yararlı. Peki kavunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte kavunun sağlığa yararları...
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Kavun, güzel tadı ve hoş kokusuyla aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri. Ayrıca serinletici etkisiyle de sofraların vazgeçilmezi. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, düşük kalorili ve lifli bir besin olan kavunun faydalarını sıraladı, önemli uyarılarda bulundu.
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Kavunun faydaları nelerdir?
Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır.
Kavun rahatlıkla kahvaltıda tüketilebilmektedir. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.
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Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir. Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.
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A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfe-beta karotenlerini zengin miktarda içeren kavun, folat deposu olarak da dikkat çekmektedir. Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak kavun tüketmek doğurganlığı artırmaya da yardım etmektedir. Kavun ayrıca hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeğin sağlıklı doğmasını da sağlamaktadır. Ayrıca kavunun hormonları dengeleyici özellikleri de bulunmaktadır.
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Her besinde olduğu gibi kavun tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır. Kavunu günde bir porsiyon yani 150 gram olacak şekilde tüketmek gerekmektedir.
Kavun özellikle spor yapanların, egzersiz öncesinde gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir meyvedir. Spor yaparken sadece proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek gerektiği gibi bir algı bulunmaktadır. Bu algıdan dolayı spor yapanlar vitamin ve mineral açısından eksik kalmaktadır. Halbuki kavundaki karbonhidrat sağlıklı bir karbonhidrattır bu nedenle de spor yapanların yemesi gereken bir besindir.
Ancak bu meyveyi de diyabet hastalarının hekimlerine sormadan tüketmemesi gerekmektedir.