Kavunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte kavunun sağlığa yararları

Her besinde olduğu gibi kavun tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır. Kavunu günde bir porsiyon yani 150 gram olacak şekilde tüketmek gerekmektedir.



Kavun özellikle spor yapanların, egzersiz öncesinde gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir meyvedir. Spor yaparken sadece proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek gerektiği gibi bir algı bulunmaktadır. Bu algıdan dolayı spor yapanlar vitamin ve mineral açısından eksik kalmaktadır. Halbuki kavundaki karbonhidrat sağlıklı bir karbonhidrattır bu nedenle de spor yapanların yemesi gereken bir besindir.



Ancak bu meyveyi de diyabet hastalarının hekimlerine sormadan tüketmemesi gerekmektedir.