C vitamini katarakt oluşumunu yavaşlatır

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren ve hücre yenilenmesine yardımcı olan önemli bir antioksidandır. Ayrıca, gözdeki katarakt oluşumunu geciktirici etkisi vardır. C vitamini, özellikle narenciyeler (portakal, limon), brokoli, yeşil yapraklı sebzeler ve mavi yemişlerde (yaban mersini, kara yaban mersini) bolca bulunur. Düzenli olarak C vitamini almak göz sağlığını koruyarak katarakt riskini azaltabilir.