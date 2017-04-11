Kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz profiterol tarifi

Kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz profiterol tarifini sizler için hazırladık.
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Başlayınca hiç bitmesin isteyeceğiniz leziz profiterol tarifini misafirlerinize ve sevdiklerinize yapmak için neyi bekliyorsunuz? Tarifimize göz atın ve mutfağa koşun!
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Malzeme Listesi:
Hamuru:
• 200 ml soğuk su• 4 çorba kaşığı şeker
• 85 gr tuzsuz tereyağı
• 120 gr un
• 1 çimdik tuz
• 4 adet yumurta
Kreması:
• 4 adet yumurta sarısı
• 100 gr şeker
• 2 çorba kaşığı mısır nişastası
• 1 çorba kaşığı un
• 350 gr süt
• 1 çay kaşığı vanilya
Çikolata Sosu:
• 250 gr bitter çikolata
• 75 gr toz şeker
• 2 paket süt kreması (400ml)
• 2 çorba kaşığı tereyağı
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Tarif:
Fırın 200 dereceye ısıtılır. Fırının alt kısmına fırın tepsisi içinde su konur.
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Hamur için su, tereyağı ve şeker bir sos tenceresine konur ve tereyağı eriyene kadar ısıtılır. Sonra ocağın altı açılır ve kaynama noktasında un ve tuz hemen ilave edilerek karıştırmaya başlanır.
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Hamur toparlanınca ocaktan alınır ve düzgün bir karışım elde edinceye kadar mixerle karıştırılır.
6
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Sonra hamur geniş bir kaseye alınır ve soğumaya bırakılır.
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Soğuyan hamura tek tek yumurtalar ilave edilir. Aman dikkat! Her bir yumurta iyice hamura yedirildikten sonra diğeri ilave edilir.
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Hamur parlak bir görünüm kazandığında kıvama gelmiş demektir. Tatlı kaşığı veya sıkma torbası kullanılarak hamurdan ceviz büyüklüğünde top top parçalar alınır ve tepsiye aralıklı olarak sıralanır.
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Isıtılan fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişirilir.
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Fırından alınır, alt kısımlarına bıçağın ucu ile küçük delik açılır ve delikli kısım yukarı gelecek şekilde 5 dakika daha pişirilir. (içi kurusun diye)
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Krema için büyükçe bir kasede önce yumurta sarıları ve şeker çırpılır, sonra un ve nişasta ilave edilir.
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Süt ısıtılır ve yavaş yavaş bu yumurtalı karışıma çırparak ilave edilir, vanilya konur hepsi birlikte tencereye alınır ve dibini tutturmadan katılaşana kadar pişirilir, soğutulur.
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Profiteroller soğuyunca ortadan kesilerek içleri hazırladığımız krema ile doldurulur.
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Çikolata sosu için krema ısıtılır, çikolata küçük parçalara ayrılır ve sıcak kremanın içine konur, karıştırılır, tereyağı da ilave edilir. Çikolatalar ve tereyağı eridikten sonra sos profiterol hamurlarının üzerine dökülür.
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Afiyetle!
Bu tarif oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.