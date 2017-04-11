MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Fotogaleri Haberleri Yasam Haberleri Nasil Yapilir Haberleri Kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz profiterol tarifi
GeriNasil Yapilir Kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz profiterol tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasil Yapilir
 

Kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz profiterol tarifi

Kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz profiterol tarifini sizler için hazırladık.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Başlayınca hiç bitmesin isteyeceğiniz leziz profiterol tarifini misafirlerinize ve sevdiklerinize yapmak için neyi bekliyorsunuz? Tarifimize göz atın ve mutfağa koşun!

2Malzeme Listesi:
Abone Olgoogle-news

Malzeme Listesi:

Hamuru:

• 200 ml soğuk su• 4 çorba kaşığı şeker

• 85 gr tuzsuz tereyağı

• 120 gr un

• 1 çimdik tuz

• 4 adet yumurta

Kreması:

• 4 adet yumurta sarısı

• 100 gr şeker

• 2 çorba kaşığı mısır nişastası

• 1 çorba kaşığı un

• 350 gr süt

• 1 çay kaşığı vanilya

Çikolata Sosu:

• 250 gr bitter çikolata

• 75 gr toz şeker

• 2 paket süt kreması (400ml)

• 2 çorba kaşığı tereyağı

3Tarif:
Abone Olgoogle-news

Tarif:

Fırın 200 dereceye ısıtılır. Fırının alt kısmına fırın tepsisi içinde su konur.

4
Abone Olgoogle-news

Hamur için su, tereyağı ve şeker bir sos tenceresine konur ve tereyağı eriyene kadar ısıtılır. Sonra ocağın altı açılır ve kaynama noktasında un ve tuz hemen ilave edilerek karıştırmaya başlanır.

5
Abone Olgoogle-news

Hamur toparlanınca ocaktan alınır ve düzgün bir karışım elde edinceye kadar mixerle karıştırılır.

6
Abone Olgoogle-news

Sonra hamur geniş bir kaseye alınır ve soğumaya bırakılır.

7
Abone Olgoogle-news

Soğuyan hamura tek tek yumurtalar ilave edilir. Aman dikkat! Her bir yumurta iyice hamura yedirildikten sonra diğeri ilave edilir.

8
Abone Olgoogle-news

Hamur parlak bir görünüm kazandığında kıvama gelmiş demektir. Tatlı kaşığı veya sıkma torbası kullanılarak hamurdan ceviz büyüklüğünde top top parçalar alınır ve tepsiye aralıklı olarak sıralanır.

9
Abone Olgoogle-news

Isıtılan fırında 20-25 dakika altın rengi olana kadar pişirilir.

10
Abone Olgoogle-news

Fırından alınır, alt kısımlarına bıçağın ucu ile küçük delik açılır ve delikli kısım yukarı gelecek şekilde 5 dakika daha pişirilir. (içi kurusun diye)

11
Abone Olgoogle-news

Krema için büyükçe bir kasede önce yumurta sarıları ve şeker çırpılır, sonra un ve nişasta ilave edilir.

12
Abone Olgoogle-news

Süt ısıtılır ve yavaş yavaş bu yumurtalı karışıma çırparak ilave edilir, vanilya konur hepsi birlikte tencereye alınır ve dibini tutturmadan katılaşana kadar pişirilir, soğutulur.

13
Abone Olgoogle-news

Profiteroller soğuyunca ortadan kesilerek içleri hazırladığımız krema ile doldurulur.

14
Abone Olgoogle-news

Çikolata sosu için krema ısıtılır, çikolata küçük parçalara ayrılır ve sıcak kremanın içine konur, karıştırılır, tereyağı da ilave edilir. Çikolatalar ve tereyağı eridikten sonra sos profiterol hamurlarının üzerine dökülür.

15
Abone Olgoogle-news

Afiyetle!

Bu tarif oyascuisine.com yazarı Oya Emerk'e aittir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi