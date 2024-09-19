‘Kas yapayım’ derken sağlığınızdan olmayın! Protein tozlarının bilinçsiz kullanımı sağlığı tehdit ediyor!

Proteinden zengin besinler neler?
Sağlıklı bireylerin de protein kaynaklarını öncelikle tükettikleri besinlerden almaları gerekiyor. Örneğin; et, tavuk, balık, yumurta, süt, yoğurt, peynir, bezelye, nohut, pirinç ve soya fasulyesi gibi besinler işlemlerden geçirilmeyip ev yöntemleriyle pişirildiğinde protein açısından zengin olmakla beraber, sağlıklı ve dengeli beslenemeyen ya da kas yüzdelerini artırmaya çalışan sporcularda besin takviyesi gerekebildiğini belirten Dr. Kocakaya “Sporcular ve sağlıklı kişilerin protein ihtiyaçlarının öncelikle tükettikleri besinlerle karşılanması doğru olacaktır.