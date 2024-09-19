‘Kas yapayım’ derken sağlığınızdan olmayın! Protein tozlarının bilinçsiz kullanımı sağlığı tehdit ediyor!

Son yıllarda popüler besin takviyelerinden biri olan protein tozları bitkisel ve hayvansal kaynaklı olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Bitkiseller; soya, bezelye, patates ve pirinç; hayvansal kaynaklı protein tozları ise yumurta ve süt gibi besinlerden oluşuyor.