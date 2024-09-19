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‘Kas yapayım’ derken sağlığınızdan olmayın! Protein tozlarının bilinçsiz kullanımı sağlığı tehdit ediyor!

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#Protein Tozu#Protein Tozu Sağlıklı Mı#Protein Tozunun Zararları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 12:42

Kemiklerde erimeden alerjiye, karaciğer ve böbrek sorunlarından kansere… Son yıllarda özellikle kas kültesini artırıp vücut geliştirmek amacıyla da kullanılan protein tozları, uzmana danışılmadığında ve bazı kurallara dikkat edilmediğinde sağlığı ciddi şekilde tehlikeye atabiliyor!