Kas spazmı nedir? Boyundaki kas spazmı neden olur ve belirtileri nelerdir?
Kas spazmı vücuttaki istemsiz kas gerginliğidir. Genellikle şiddetli ağrıya neden olur. Bu ağrının, kas gevşeyinceye ve spazm azalıncaya kadar dakikalar, saatler veya günlerce sürebileceğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.
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Spazmlar, vücudun kas bulunan herhangi bir yerinde olabilir. Boyun kas spazmının en fazla görüldüğü anatomik bölgemiz boynumuzdur.
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Boyun spazmlarının nedenleri:
Boyun spazmlarının birçok muhtemel sebebi vardır. Bunlar; - Egzersiz esnasında boynunuzun gerilmesi, - Kollarınızdan biri veya her ikisiyle birlikte ağır bir şey taşımak, - Omuzlarınızdan birine ağır bir çanta veya çok fazla ağırlık koymak, - Uygun olmayan pozisyonlar ve bu pozisyonları uzun süre sürdürmek, örneğin bir telefonu omzunuzla kulağınızın arasına sıkıştırmak, saatler boyu aynı pozisyonda kalmak ve yanlış bir pozisyonda uyumak.
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Boyun spazmlarının diğer yaygın nedenleri ise şunlardır;
- Duygusal stres, - Servikalspondiloz, omurgayı etkileyebilecek bir artrit türü, - Eğri duruş veya başın öne doğru eğik tutulması, kötü duruş,
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- Boyun fıtığı ve dejeneratif disk hastalığı, - Kas kramplarına ve spazmlarına neden olabilen susuzluk, • Çeneyi ve etrafındaki kasları etkileyen, temporomandibular eklem hastalıkları.
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Çok daha az yaygın ancak daha ciddi boyun spazmlarının nedenleri arasında şunlardır; • Menenjit, beyinde ve omurilikte ödeme neden olan ciddi enfeksiyonlar, • Omurgadaki omurların kaynaşmasına neden olan bir durum olan ankilozanspondilit hastalığı, • Servikaldistoni olarak da bilinen spazmodiktortikolis,
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- Omurgadaki omurilik kanalının dar olduğunda meydana gelen spinalstenoz, - Kaza veya düşmelerden kaynaklanan travmalar, - Omurga incinmesi, whiplash yaralanmaları.
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Peki boyun spazmı belirtileri nelerdir?
Boyun spazmı, boynunuzun bir veya daha fazla kısmında, kas dokusunun derinlerinde ani ve keskin bir ağrı vardır. Etkilenen kas, sert veya gergin hissedilebilir. Boynu hareket ettirmek ağrı verici olabilir.
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Boynu hareket ettirmek ağrı verici olabilir. Ağrılar başınıza, omuz ve kollarınıza, kürek kemiklerinizin arasına doğru yayılabilir.