Kas spazmı nedir? Boyundaki kas spazmı neden olur ve belirtileri nelerdir?

Boyun spazmlarının nedenleri: Boyun spazmlarının birçok muhtemel sebebi vardır. Bunlar;

- Egzersiz esnasında boynunuzun gerilmesi,

- Kollarınızdan biri veya her ikisiyle birlikte ağır bir şey taşımak,

- Omuzlarınızdan birine ağır bir çanta veya çok fazla ağırlık koymak,

- Uygun olmayan pozisyonlar ve bu pozisyonları uzun süre sürdürmek, örneğin bir telefonu omzunuzla kulağınızın arasına sıkıştırmak, saatler boyu aynı pozisyonda kalmak ve yanlış bir pozisyonda uyumak.