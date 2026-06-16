Kas ağrısı sandılar, ana damarı 13 santime şişip patladı: “10 dakikalık test hayatımı kurtarabilirdi”

İngiltere bu nedenle 65 yaşına giren erkeklere ücretsiz karın ultrasonu taraması sunuyor. Test genellikle 10-15 dakika sürüyor, ağrısız yapılıyor ve aortta genişleme olup olmadığını gösterebiliyor.

John, daveti görmüş olsa bile o dönem ne anlama geldiğini bilmediği için muhtemelen gitmeyeceğini söylüyor. Bugün ise “Gitmiş olsaydım çok fazla acı ve zorluktan kurtulabilirdim” diyor.