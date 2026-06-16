Kas ağrısı sandılar, ana damarı 13 santime şişip patladı: “10 dakikalık test hayatımı kurtarabilirdi”

Abdominal aort anevrizmasının büyümesini kesin olarak durduran kanıtlanmış bir ilaç tedavisi henüz bulunmuyor. Araştırmalarda tansiyon ilaçları, antibiyotikler, aspirin ve statinler gibi farklı seçenekler incelense de büyümeyi durdurmada ikna edici sonuç alınamadı.
Bilim insanları şimdi diyabet ilacı metforminin küçük anevrizmaların büyümesini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını araştırıyor.
John’un mesajı ise net: Dakikalar süren ağrısız bir kontrol, yıllarca sessiz kalan ölümcül bir riski ortaya çıkarabilir.
“Tarama yaptırsaydım bütün bu acılardan kaçınabilirdim” diyen John, özellikle 65 yaş ve üzerindeki erkeklere çağrıda bulunuyor.