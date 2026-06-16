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Kas ağrısı sandılar, ana damarı 13 santime şişip patladı: “10 dakikalık test hayatımı kurtarabilirdi”

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#Sağlık#Ultrason#Aort Damarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:53

78 yaşındaki John Simpson, hayatının en şiddetli sırt ve karın ağrısıyla kıvranırken ilk değerlendirmede bunun kas yorgunluğu olabileceği söylendi. Ancak acı ertesi gün geri döndüğünde gerçek ortaya çıktı: Vücudun ana atardamarı olan aortu 13 santime kadar genişlemiş ve patlamıştı. Uzmanlara göre 65 yaşındaki erkeklere sunulan basit bir ultrason taraması, bu sessiz ve ölümcül tehlikeyi erken yakalayabiliyor.