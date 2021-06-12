Karpuzun faydaları nelerdir? İşte karpuzun kalorisi ve besin değerleri

Karpuz ve karpuz suyu kas ağrılarını azaltmak ve sporcularda egzersiz sonrası toparlanma süresini hızlandırmak için kullanılabilir. Araştırmacılar karpuzun bu özelliğinin içerdiği bir amino asit olan L-sitrulinden kaynaklandığını ileri sürmektedir.



Saçları nemli tutmaya yarayan sebum üretimi için gerekli bir besin öğesi olan A vitaminini içerir. A vitamini, deri ve saç başta olmak üzere tüm vücut dokularının yapım ve onarımı için gereklidir. Cilt ve saç yapısında bulunan kollajenin devamlılığı için C vitamini gereklidir. Sağlıklı bir cilt ve saç görünümü için hidrasyonun tam anlamıyla sağlanması gerekir, karpuz da yüksek su içeriği ile bunu sağlar.