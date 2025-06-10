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Karpuz nasıl seçilir? Tatlı karpuz ve sulu karpuz nasıl anlaşılır? Karpuz seçmenin püf noktaları

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#Karpuz#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 11:27

Tatlı ve sulu karpuz nasıl seçilir? Karpuzun iyisi nereden anlaşılır? Tüm ipuçlarını tek tek anlatıyoruz...