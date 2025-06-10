Karpuz nasıl seçilir? Tatlı karpuz ve sulu karpuz nasıl anlaşılır? Karpuz seçmenin püf noktaları

Bir de karpuzların cinsiyeti ile lezzeti arasındaki ilişkiye bakalım. Halk arasında oval şekilli yani uzun karpuzlar erkek olarak nitelendiriliyor ve bunların daha sulu olduğu düşünülüyor. Top gibi yuvarlak olan dişi karpuzların ise tatlı olduklarına inanılıyor. Bir başka deyişle sulu karpuz için uzunları, tatlı karpuz için ise yuvarlakları tercih edebilirsiniz.