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Karın yağlarının baş düşmanı! Kirazın faydaları saymakla bitmiyor

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#Kiraz#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:42

Diyetisyen Betül Serttaş yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kirazın sayısız faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.