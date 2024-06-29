Karın yağlarının baş düşmanı! Kirazın faydaları saymakla bitmiyor

Diyetisyen Betül Serttaş yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kirazın sayısız faydaları hakkında önemli bilgiler verdi. Tadı, görüntüsü, ağız sulandıran rengi ile yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kiraz oldukça faydalı bir besin. Üstelik yapısındaki bileşenlerle de sağlığı koruyucu etkilere sahip. Polifenol deposu kiraz yapısında bolca betakaroten ve C vitamini içerir. Bu özelliği ile kiraz antioksidan ve antiinflamatuar etkiye sahip. Antioksidan açısından zengin beslenme, kronik hastalık riskini azaltır ve inflamasyonu engeller. A vitamini ve potasyum başlıca olmak üzere birçok vitamin içeren kiraz, kas ağrılarının giderilmesinde ve bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir. Kiraz vücuttan atılması gereken bir madde olan ürik asidin uzaklaştırılmasında da başrolde yer alır. Bu etkisiyle kiraz gut, böbrek taşı gibi hastalıkların tedavisinde fayda sağlar. Uykuya dalmakta zorlananlar için bir kiraz mucizesi daha… Kiraz, uyku hormonu olan melatonini uyararak vücudu rahatlatır ve uyku kalitesini artırır. Yapısındaki lif oranının yüksek olması ve düşük glisemik indekse sahip olması sebebiyle kilo kontrolünde de rahatlıkla tüketebileceğiniz kiraz karın bölgesi yağlanmasının azalmasını sağlar.