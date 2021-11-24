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Karın yağları nasıl erir? İşte karın yağlarını yakan 7 mucize besin
Kış mevsiminin gelmesi ve geçen kış giyilen kıyafetlerin tekrar denenmesi ile beraber çoğu kişi bugünlerde yazın aldığı kiloları vermenin yollarını arıyor. Kilo artışı ile beraber genelde görülen tablo ise karın yağlarında artış ve bu artışın beraberinde gelişebilecek kronik hastalıkların riski. Peki, karın yağları nasıl erir, hangi besinler karın yağlarını eritmeye yardımcı olur? İşte uzmanından karın yağlarını yakan besin önerileri...
Kadınlarda 80-88 cm, erkeklerde ise 94-102 cm’i geçen bel cm’i yapılan çalışmalara göre özellikle de kalp hastalığı başta olmak üzere bir çok kronik hastalık ile ilişkilendirilmektedir. Bu noktada öncelikle beslemenizde yapacağınız değişiklikler, egzersizi hayatınıza eklemeniz ve yaşam şeklinizi değiştirmeniz oldukça önemlidir.
Yoğurt
Kilonuzu azaltmak ve bel bölgenizdeki yağlanmayı kontrol altına almak istiyorsanız beslenmenizden yoğurdu eksik etmemelisiniz. Protein, kalsiyum ve probiyotik bakteri içeriği ile hem bağırsak sağlığınız için hem de kilo kontrolünüz için oldukça önemli bir besindir. Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakların çalışmasına yardım eder. Yapılan çalışmalar yoğurtta bulunan proteinlerin sütte ki proteinlere göre daha kolay sindirilebildiğini göstermiştir. Yoğurdun laktozu da süte göre daha azdır. Bu sayede de daha kolay sindirilmektedir. Yoğurt probiyotik bakterileri içermektedir. Aynı zamanda içeriğinde ki CLA sayesinde de yağ yakımında etkilidir.
Zerdeçal
Etken maddesi curcumin olan zerdeçalın özellikle kansere karşı koruyu olduğu kanıtlanmıştır. Bunun dışında kalp sağlına karşı da koruyucu olduğu bilinirken son yapılan çalışmalarda da karın bölgesindeki yağların azalmasına da etkili olabileceği görülmüştür. Zerdeçalın vücutta daha verimli kullanılabilmesi için karabiber, ve zeytinyağ ile tüketilmesi daha doğrudur.
Badem
Düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve protein içeriğiyle daha uzun süre tokluk sağlayarak iştah yönetimini ve kilo kaybını kolaylaştırdığı için kilo vermek isteyen kişilerin tercihlerinden olan badem aynı zamanda içeriği sayesinde doğru porsiyonlarda yenilirse karın bölgesi yağlarda da etkili olabilmektedir.
Yumurta
Anne sütünden sonra vücutta kullanımı en yüksek olarak bilinen protein kaynağıdır. Yağ yakıcı özelliği vardır. Yumurta B grubu vitaminlerinden biri olarak kabul edilen kolin maddesini içerir. Kolin yağların depolanmasını azaltır ve enerji harcamasını artırır. 2014 yılında yayınlanan bir çalışmada kolin takviyesinin kas gücü ve kalitesinden ödün vermeden judo atletlerinde önemli kilo kaybına yol açtığını gösterilmiştir.
Zeytinyağı
Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan zeytinyağı omega 9 içeriğinden dolayı kilo kontrolü sağlayacaktır. Özellikle kalp sağlığı için oldukça önemli olan zeytinyağ, doymuş yağ içermediği için rahatlıkla tüketilebilir. Doğru miktarlarda yeğ kullanımı kullanmamaktan daha olumlu etki yapmaktadı. Örneğin yağsız tüketilen bir salatada A, D, E, K vitaminlerinin emilimi gerçekleşemez çünkü bu vitaminler yağda eriyerek emilen vitaminlerdir. Kilo kontrolü ve yağ yakımı için doğru ve yeterli yağ kullanımına her zaman ihtiyaç vardır ve en iyi seçenek zeytinyağıdır.
Greyfurt
Yağ yakımına yardımcı olan turunçgil meyveleri arasındadır. Greyfurtta bulunan enzimler, vücudunuzun şekeri parçalamasına, metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur. Kahvaltılarınıza veya gün içindeki ara öğünlerinize ekleyeceğiniz greyfurt yağ yakımınızı kolaylaştıraca, karın bölgenizde incelme sağlayacak ve bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmede etkili olacaktır.