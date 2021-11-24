Karın yağları nasıl erir? İşte karın yağlarını yakan 7 mucize besin

Yoğurt

Kilonuzu azaltmak ve bel bölgenizdeki yağlanmayı kontrol altına almak istiyorsanız beslenmenizden yoğurdu eksik etmemelisiniz. Protein, kalsiyum ve probiyotik bakteri içeriği ile hem bağırsak sağlığınız için hem de kilo kontrolünüz için oldukça önemli bir besindir. Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakların çalışmasına yardım eder. Yapılan çalışmalar yoğurtta bulunan proteinlerin sütte ki proteinlere göre daha kolay sindirilebildiğini göstermiştir. Yoğurdun laktozu da süte göre daha azdır. Bu sayede de daha kolay sindirilmektedir. Yoğurt probiyotik bakterileri içermektedir. Aynı zamanda içeriğinde ki CLA sayesinde de yağ yakımında etkilidir.