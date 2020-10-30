Karın ağrısı deyip ihmal etmeyin! Hangi karın ağrısı neye işaret ediyor?
Karın ağrısı aslında çok büyük bir alan için kullandığımız tabirlerden biridir. Karın boşluğunun hangi bölgesinin ağrıdığına bağlı olarak sorunun yaşandığı organımız değişir.
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1
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Peki hangi karın ağrısı neyin habercisidir? Karnın sağ üst bölgesi ağrırsa ne demek? Bölge bölge karın ağrısı sebepleri…
2
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Karnın sağ üst tarafında ağrı
- Karnın sağ üst tarafında ağrı genellikle karaciğer ve safra kesesini işaret eder. - Karnın sağ üst tarafında ani ve şiddetli ağrı, ağrının sağ omza doğru yayılması, ağrının özellikle fazla yemek yedikten sonra meydana gelmesi safra kesesi taşı belirtisi olabilir. - Karnın sağ üst kısmında kesin ağrı veya sağ omuz veya sırta yayılan kramplar kolesistit de denilen safra kesesi yangısını işaret edebilir. -Sürekli olmayan aralıklı ağrı veya aralıklı keskin ağrı karaciğer sorunlarından olan hepatit habercisi olabilir.
3
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Karnın orta üst kısmında ağrı
- Karnın orta üst kısmında onikiparmakbağırsağı ve pankreasın büyük bölümü ve ince bağırsağın bir kısmı bulunur. - Sırta vuran karın ağrısı özellikle yemek yedikten sonra artıyorsa pankreas iltihabı belirtisi olabilir. - Karnın orta üst kısmında şiddetli ağrı, hassasiyet, kusma, mide bulantısı, ishal ve şişkinlik varsa üst karın fıtığı olabilir.
4
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- Karnın orta üst kısmından göğse doğru yanma hissi ile birlikte öksürme, boğaz ağrısı, ağızda asit tadı, gaz, mide bulantısı ve şişkinlik varsa genellikle mide yanması veya hazımsızlık belirtisidir. - Uzandığınızda veya eğildiğinizde artan mide yanması şikayeti varsa, göğüs ağrısı ve geğirme isteği duyuyorsanız hiyatus hernisi denilen karın iç organlarının göğüs boşluğuna girmesi sorunu söz konusu olabilir. - Gece karın ağrısı veya yemekler arası ağrı varsa ve yemek yediğinizde azalıyorsa onikiparmakbağırsağı ülseri belirtisi olabilir.
5
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Karnın sol üst tarafında ağrı
- Karnın sol üst tarafında midenin büyük bölümü bulunur. - Şiddetli ağrı ve kusma isteği ve mide bulantısı gastrit veya enflamasyon belirtisi olabilir. - Genellikle mide boş olduğunda yanma hissi oluyorsa mide ülseri söz konusu olabilir.
6
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Karnın sağ ve sol kısmında ağrı
- Karnın sağ veya sol kısmında sırta vuran ağrıya eşlik eden ateş, üşüme hissi, ishal ve mide bulantısı böbrek enfeksiyonunu işaret eder. - Alt karına doğru yayılan keskin ve şiddetli ağrı böbrek taşı belirtisidir. Böbrek taşı belirtileri arasında kusma, ateş, mide bulantısı, sürekli idrara çıkma isteği ve idrarda kan görülür.
7
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Karnın orta kısmında ağrı
- Karnın göbek deliği etrafında ağrı bağırsak şikayetlerini işaret eder ağrıyla birlikte kusma, ishal ve gaz varsa ince bağırsak sorunları söz konusu olabilir.
Karnın sağ alt kısmında ağrı- Karnın sağ alt kısmında şiddetli ağrı, iştah eksikliği, kusma, mide bulantısı ve ateş apandisit belirtilerindendir.
8
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Orta alt karın ağrısı
- Karnın orta alt kısmı ağrıyorsa idrar yolu enfeksiyonu olabilir. İdrarda renk değişikliği ve idrar yaparken yanma hissi diğer belirtilerindendir. - Ani ve şiddetli pelvik ağrısı üreme organları ile ilgili sorunları işaret eder. - Karın ağrısı genellikle önemsenmese de ciddi sorunların belirtisi olabilir. Yolunda gitmeyen bir durum olduğunu düşünüyorsanız hızlıca doktora başvurunuz.