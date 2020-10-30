Karın ağrısı deyip ihmal etmeyin! Hangi karın ağrısı neye işaret ediyor?

Karnın sağ üst tarafında ağrı - Karnın sağ üst tarafında ağrı genellikle karaciğer ve safra kesesini işaret eder.

- Karnın sağ üst tarafında ani ve şiddetli ağrı, ağrının sağ omza doğru yayılması, ağrının özellikle fazla yemek yedikten sonra meydana gelmesi safra kesesi taşı belirtisi olabilir.

- Karnın sağ üst kısmında kesin ağrı veya sağ omuz veya sırta yayılan kramplar kolesistit de denilen safra kesesi yangısını işaret edebilir.

-Sürekli olmayan aralıklı ağrı veya aralıklı keskin ağrı karaciğer sorunlarından olan hepatit habercisi olabilir.