Karantina sürecinde tüketilen bu besinler depresyondan koruyor

Omega-3 içeren besinler Sardalya, somon başta olmak üzere balık ürünleri, keten tohumu yağı, kanola yağı, koyu yeşil yapraklı sebzeler omega 3 kaynağının başlıcalarıdır. Omega-3 yağ asitleri sinir hücrelerinin sağlıklı bir hücre zarına sahip olmasını sağlar ve bağırsaklar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Sağlıklı hücre ve sağlıklı bağırsak ise sağlıklı bir ruh hali demektir. Bu nedenle haftada en az 3 kez balık tüketmek sizi depresyondan koruyacaktır.