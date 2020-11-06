Hürriyet Aile Özel, Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 17:31 |
Karantina sürecinde tüketilen bu besinler depresyondan koruyor
Günümüzde Covid-19 vaka sayıları gittikçe artarken virüsle mücadele için alınacak önlemler de yoğunlaştı ve salgın için dünyada pek çok ülkede geniş kapsamlı karantina uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ne yazık ki karantina sürecinde sevdiğimiz kişilerden uzak kalmak, çevremizdekilerin sağlığı için endişe duymak, bağımsızlığımızın kısıtlanması ve uyku bozuklukları yaşamak gibi birçok etken karantina sürecinde depresyona daha yatkın olmamıza sebep oluyor. Karantina sürecinde tüketilen bazı besinler ise hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de depresyona karşı oldukça fayda sağlıyor. Bu besinleri ve yararlarını Diyetisyen Sena Çetin aktardı.
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1
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“Karantina sürecinde yaşadığımız endişe, öfke, kızgınlık gibi duygu durumlarında huzur ve teselli kaynağı olarak ilk önce besinlere yöneliriz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta karantina döneminde doğru besinlerin, doğru miktarlarda tüketilmesidir” diyen Diyetisyen Sena Çetin, depresyondan koruyan besinleri sıraladı.
2
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Evde geçirdiğimiz karantina dönemlerinde duygusal açlığı gidermek adına şeker ve yağ oranı yüksek, işlenmiş gıdalar daha çok tercih edilir. Ancak bu tarz besinler depresyonu tedavi edemezken, depresyon ve strese iyi gelen çeşitli gıdaların doğru miktarlarda tüketilmesi ruh sağlığımız için oldukça önemlidir.
Depresyondan koruyan besinleri ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
3
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Sert kabuklu yemişler
Serotonin içeriği yüksek olan ceviz, fındık, badem gibi çeşitli yağlı tohumlar aynı zamanda triptofan ve protein kaynaklarıdır. Triptofan vücudumuzun serotonin üretmesi için ihtiyaç duyduğu bir aminoasittir. Bu nedenle günde 2-3 adet ceviz, 5-6 adet badem tüketmek stresinizin azalmasına ve kendinizi daha iyi hissetmenize fayda sağlayacaktır.
4
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Tam tahıllar
Lif oranı yüksek ve işlenmemiş olan kompleks karbonhidratların başında tam tahıllar yer alır. Çavdar, buğday, pirinç, arpa gibi tam tahıllar kan şekerinin daha yavaş yükselmesine sebep olarak sizi daha uzun süre tok hissettirirken ruh halinizi de dengeler. Unutmayın karbonhidrat oranı çok düşük olan diyetler yorgun, enerjisiz ve depresif hissetmenize neden olabilir.
5
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Omega-3 içeren besinler
Sardalya, somon başta olmak üzere balık ürünleri, keten tohumu yağı, kanola yağı, koyu yeşil yapraklı sebzeler omega 3 kaynağının başlıcalarıdır. Omega-3 yağ asitleri sinir hücrelerinin sağlıklı bir hücre zarına sahip olmasını sağlar ve bağırsaklar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Sağlıklı hücre ve sağlıklı bağırsak ise sağlıklı bir ruh hali demektir. Bu nedenle haftada en az 3 kez balık tüketmek sizi depresyondan koruyacaktır.
6
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Serotonin içeriği yüksek meyveler
Ananas, muz, yaban mersini gibi meyveler beyindeki serotonini artırmak için bol miktarda triptofan ve polifenol içerir. Bu bileşikler, beyin hücrelerini zararlı serbest radikallerden koruyan ve özellikle stresli dönemlerde beynin düzgün çalışmasını destekleyen antioksidanlar olarak işlev görür. Bu nedenle ara öğünlerinizde yarım orta boy muz, 3 küçük dilim ananas, 1 avuç yaban mersini tüketebilirsiniz.
7
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D vitamin içeren besinler
Pandemi sürecinde çokça bahsedilen vitaminlerden biri olan D vitamini, eksikliği sonucu depresyon ve mutsuzluk hali oluşturabilir. Daha fazla D vitamini almak depresyonu kendi başına çözemezken, ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Çünkü beynin depresyon gelişimi dahil olmak üzere ruh hali ve davranıştan sorumlu olan bölgelerinde D vitamini reseptörleri vardır. Bu nedenle günlük beslenmeye mutlaka D vitamini içeren süt, yumurta, tatlı patates, yulaf, brokoli, maydanoz, mantar dahil edilmelidir.
8
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Bu besinler kadar yeşil çay, melisa çayı ve papatya çayı gibi sakinleştirici çaylar, ayran, kefir gibi probiyotik içeren içecekler ve zenginleştirilmiş meyve suları da içeriğindeki bileşenler aracılığıyla serotonin seviyelerini artırmaya yardımcı olarak depresyonun engellenmesine katkı sağlar. Bu besinlerin tüketimini arttırırken, gazlı içecekler ve fazla miktarda içilen kahveleri azaltılmayı hedefleyebilirsiniz.
9
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Unutmayın sağlıklı beslenmek yalnızca fiziksel sağlığınız için değil aynı zamanda ruhsal sağlığınız için de oldukça önemlidir. Beslenmenize çok çeşitli meyveler, sebzeler, tam tahıllar, az yağlı süt ürünleri, yağsız et, kümes hayvanları ve balıkları dahil etmek sağlıklı ve enerji dolu kalmanıza yardımcı olabilir. Nitekim sağlıklı seçimler yapmanın farkında olmak ve vücudunuzu yalnızca sağlıklı yiyeceklerle beslediğinizi bilmek sizi daha iyi bir ruh haline ulaştıracaktır.