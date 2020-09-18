Karaciğer yağlanmasına karşı nasıl beslenmeli?

Belirtileri nadir olmakla birlikte genellikle halsizlik, yorgunluk ve karnın sağ bölgesinde hafif ağrı şeklinde gözlemlenir. Karaciğer fonksiyon testleri olan ALT ve AST’nin yükselmesi ve ultrasonda karaciğer yağlanmasının görülmesiyle teşhis konur.