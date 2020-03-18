Kara mürver, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor
Tüm dünyada koronavirüs salgının baş gösterdiği şu günlerde bağışıklığımızı güçlü tutmak çok önemli. Bu yüzden antioksidan kapasitesi yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, kara mürver meyvesinin bağışıklık güçlendirdiğinin altını çizdi.
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İngilizce adı “elderberry” olan mürver bitkisi, berry grubundan bir meyvedir. Türkiye’nin pek çok bölgesinde yetişir. Halk arasında mürver bitkisinin her kısmından yararlanılır. Çiçekleri, yaprakları ve kökleri ağrı giderici etkisi sayesinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede, romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Bitkinin meyvelerinde bulunan flavonoitler grip virüsünü iyileştirmede etkilidir.
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Faydaları ve özellikleri
100 gram mürver bitkisi 73 kalori içerir. C vitamininden zengindir. 100 gram’ı 35 gram C vitamini içerir.
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Antioksidan bir madde olan flavonoitlerden zengindir. Koyu mor rengi yüksek antioksidan özelliğinden kaynaklanır.
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Diyet lifi açısından zengindir. 100 gram’ında 7 gram lif içerir. Bağışıklığı ve sindirim sistemini destekler.
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Yapılan bir çalışmada 64 kişiye 125 gram’lık kara mürver ekstratı verilmiş ve 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarda düzelme görülmüştür.
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Yapılan başka bir çalışmada sık seyahat eden 312 kişi; 1 ay boyunca 300 gram kara mürver ekstratını günde 3 kere almıştır. Bunun sonucunda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma sıklığında azalma görülmüş ve hastalığa yakalanırsa baş ağrısı, burun akıntısı gibi semptomları daha hafif geçirdikleri gözlenmiştir.
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Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda beyaz kan hücrelerini artırarak bağışıklığı artırdığı tespit edilmiştir.
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Yapılan başka bir çalışmada kara mürverin depresyonu engelleyici, iyi ruh halini artırıcı özellik gösterdiği görülmüştür.
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Kara mürverin ekstratının kolesterolü düşürücü özelliği tespit edilmiştir. Kandaki ürik asit seviyesini düşürerek kan basıncını dengeleme etkisi de olduğu bilinmektedir.