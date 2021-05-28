Kara mantar hastalığı (Mukormikoz) nedir, neden olur ve belirtileri nelerdir? Hindistan’ı etkisi altına alan kara mantar hastalığı bulaşıcı mıdır? Uzmanından öneriler

Kara mantar hastalığı ile ilgili sorular, Hindistan'dan gelen bu hastalığa bağlı salgın haberlerinin ardından Türkiye gündeminde de yer aldı. Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da kara mantar hastalığına bağlı Hindistan’da salgın ilan edilmesi paniğe yol açtı. Tıptaki adı mukormikoz olan ancak halk arasında kara mantar olarak bilinen bu göz hastalığı hem de Kovid-19 tedavisi görmüş kişilerde rastlandı. Peki, tedirginliğe neden olan kara mantar hastalığı tam olarak nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? Kişilerin bağışıklığının düşmesine ve Covid-19 tedavisinde uygulanan uzun süreli kortizon tedavilerine bağlı olabileceği uyarısında bulunan Uzman Dr. Sertaç Sever, konuyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.