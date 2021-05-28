Kara mantar hastalığı (Mukormikoz) nedir, neden olur ve belirtileri nelerdir? Hindistan’ı etkisi altına alan kara mantar hastalığı bulaşıcı mıdır? Uzmanından öneriler
Son günlerde Hindistan’ı alarma geçiren “Kara Mantar Hastalığı” ya da diğer bir adıyla mukormikoz, ülkenin 29 eyalette salgın ilan etmesine sebep oldu. Ülke genelinde paniğe yol açan kara mantar hastalığı, aynı zamanda hastaların yüzde 60’ının görme yetisini kaybetmesiyle korku yarattı. Peki, kara mantar hastalığı (Mukormikoz) nedir, neden olur ve belirtileri nelerdir? Hindistan’ı etkisi altına alan kara mantar hastalığı bulaşıcı mıdır? Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, kara mantar hastalığı ile ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı...
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Kara mantar hastalığı ile ilgili sorular, Hindistan'dan gelen bu hastalığa bağlı salgın haberlerinin ardından Türkiye gündeminde de yer aldı. Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da kara mantar hastalığına bağlı Hindistan’da salgın ilan edilmesi paniğe yol açtı. Tıptaki adı mukormikoz olan ancak halk arasında kara mantar olarak bilinen bu göz hastalığı hem de Kovid-19 tedavisi görmüş kişilerde rastlandı. Peki, tedirginliğe neden olan kara mantar hastalığı tam olarak nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? Kişilerin bağışıklığının düşmesine ve Covid-19 tedavisinde uygulanan uzun süreli kortizon tedavilerine bağlı olabileceği uyarısında bulunan Uzman Dr. Sertaç Sever, konuyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.
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Kara mantar hastalığı nedir?
Kara mantar hastalığı tıp dilinde mukormikozis adı verilen mukormisetler adı verilen özel bir tür mantar sporları tarafından oluşturulan nadir görülen bir hastalıktır.
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Kara mantar hastalığı neden olur ve nedenleri nelerdir?
Kara mantar hastalığı nadir görülen bir hastalıktır ve temel problem kişinin bağışıklığının düşmesidir ve aşağıdaki durumlarda sık görülür:
Kontrolsüz şeker hastalığı (Diyabet)
Kanser tedavisi
Covid-19 tedavisinde uygulanan uzun süreli kortizon tedavileri
Organ nakilleri, kök hücre tedavisi
Ciltte oluşan yaralanmalar
Kara mantar salgınları: Normalde nadir görülen bu hastalık çevresel felaketler sonrasında veya Hindistan örneğindeki gibi sağlık hizmetinde oluşan aksamalarla salgınlar yapabilir. Hastanelerde yatak çarşafları, yapışkan bantlar, su kaçakları, yetersiz havalandırma ve steril olmayan medikal cihazlar yüzünden vaka sayısında patlamalar yaşanabilir.
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Kara mantar hastalığı belirtileri nelerdir?
Kara mantar hastalığının etkilediği organa göre bulgular farklılık göstermektedir. Şu an Hindistanda sık görülen rinocerebral (Burundan giriş yapan) tipinin bulgularını sıralarsak:
Yüzün tek tarafında şişme ve ödem
Baş ağrısı
Burun ve sinüslerde tıkanıklık
Ateş
Burun köprüsünde ve ağızda damakta hızla yoğunlaşan siyah döküntü
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Kara mantar hastalığı bulaşıcı mıdır, nasıl bulaşır?
Hayır kara mantar hastalığı insanlar ve hayvanlar arasında bulaşıcılık göstermez.
Havadan solunum yoluyla kara mantar sporlarının alınmasıyla bulaşır. Kara mantar sporları toprakta, çürüyen bitkilerde ve hayvan gübresinde bulunur. Özellikle yaz ve sonbaharda yoğunlukları artar.
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Kara mantar hastalığı Türkiye'de var mı ve görülebilir mi?
Kara mantar hastalığı çok nadir olarak kanser hastaları veya kontrolsüz şeker hastalarında rapor edilmiştir.
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Kara mantar hastalığından korunmak için neler yapılmalıdır ve nasıl korunulur?
Kara mantar hastalığı öncelikle toplumda sık görülen bir hastalık değildir. Hindistan tablosunda olduğu gibi covid-19 sonrası yüksek doz uzun süreli kortizon tedavisi alanlarda, kanser hastaları ve bağışıklığı farklı nedenlerle düşmüş ve hastaneye yatırılmış hastalarda görülmektedir ve de takip eden hekim tarafından belirtiler tespit tedavisi uygulanmaktadır.
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Kara mantar hastalığının tedavisi var mıdır? Varsa nelerdir?
Damar yoluyla verilen Amfoterisin B gibi mantar ilaçları etkilidir.
Hızla ilerlediği durumlarda kana karışıp beyin gibi organlara yayılmasını engellemek için damak bölgesi ve göz tutulumu varsa gözün cerrahi olarak alınması gerekebilir.