Kara mantar hastalığı (Mukormikoz) nedir, nasıl bulaşır? Kara mantar hastalığı belirtileri...
Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne ve göz kaybına yol açan kara mantar hastalığı, Mısır'dan sonra Irak'ta ve sonrasında Arjantin'de görüldü. Sinüsler, beyin ve ciğerleri etkileyebilen "kara mantar" hastalığı diğer adıyla mukormikoz, özellikle diyabet hastalarında ölüme yol açıyor. Peki, Kara mantar hastalığı nedir, nasıl bulaşır, hangi belirtiler mantar hastalığını işaret ediyor? İşte, kara mantar hastalığı belirtileri...
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Covid-19 salgınıyla birlikte "kara mantar" (mukormikoz) hastalığı da yeniden gündeme geldi. Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan siyah mantar enfeksiyonu, Mısır'dan sonra Irak'ta ve sonrasında Arjantin'de görüldü. İnsan vücuduna genellikle nefes ve deri yoluyla giren mantar beş farklı kara mantar hastalığı türüne yol açıyor.
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Doktorlar, Kovid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor. Belirtileri ve ortaya çıkışıyla ilgili kesin bir bilgi verilmeyen siyah mantar, henüz Türkiye'de görülmedi.
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KARA MANTAR (MUKORMİKOZ) NEDİR?
Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.
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KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hindistanlı doktorlar, ülkenin yedi günlük vaka oranında yeni bir rekora imza atıldığını bildirdi.
Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü. Öte yandan belirtiler arasında göğüs ağrısı, nefes almada güçlükler ve kanlı öksürük yer alıyor.
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Batıdaki Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.