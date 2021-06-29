Kapya biberinin faydaları nelerdir? Tatlı kırmızı biberin kalorisi ve besin değerleri
Kapya biberi, yüksek oranda C vitamini içeriğine sahip bir besin. Ayrıca potasyum ve folat açısından da zengin. Peki kapya biberinin faydaları nelerdir? Tatlı kırmızı biberin kalorisi ve besin değerleri...
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Kapya biberi, patlıcangiller familyasına aittir. Yemeklerde sık sık tercih edilen bu besinin farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Kapya biberinin faydaları nelerdir?
1 bardak kırmızı biber günlük C vitamini alımınızın yüzde 200'ünden ve A vitamini alımınızın %100’ünden fazlasını içerir. Bu iki vitamin güçlü antioksidan özellikleri ile hücreye zarar veren bir molekül türü olan, beraberinde damar sertliği, kalp hastalığı, eklem kireçlenmesi, eklem romatizması ve astım gibi iltihabi durumların oluşmasına yol açan serbest radikalleri etkili bir şekilde nötralize eder. Bunların yanı sıra C vitamini, demirin uygun şekilde emilmesine yardımcı olur. Demir eksikliğiniz varsa, maksimum emilim için kırmızı biberleri demir içeren besinlerle birleştirmeyi unutmayın.
Harika bir B6 vitamini ve folat kaynağıdır. Hem bu vitaminler hem de mineraller kansızlığı önlemeye ve kan damarı bütünlüğünü düzenlemeye yardımcı olur.
Sindirim sağlığı için lif kaynağıdır.
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Kırmızı biber, yüksek A vitamini içeriği ile özellikle gece görüşü başta olmak üzere genel sağlıklı görüşü desteklemeye yardımcı olur. Düzenli olarak kırmızı biber tüketimi katarakt ve sarı nokta gibi görme bozuklukları riskini azaltabilir.
Kırmızı biber, kendisine kırmızı rengini veren mükemmel bir antioksidan olan likopen kaynağıdır. İçeriğindeki A ve C vitamininin birleşik etkileri ile de büyük bir antioksidan kapasite yaratır bu sayede kırmızı biber, rahim ağzı, mesane, prostat ve akciğer de dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı koruyucu bir fayda sağlar.
Kırmızı biberle kalori yakımı artırılabilir. Son araştırmalar, tatlı kırmızı biberlerinde daha fazla kalori ve yağ yakmanızı aktive edebileceğini ve metabolik hızı artırabileceğini göstermiştir. Kırmızı biber, biberleri acı yapan ve terlememize neden olan kapsaisin içermez, ancak acı biberler gibi kalp atış hızımızı ve kan basıncımızı artırmadan metabolizmamızı artıran hafif bir termojenik (daha fazla kalori ve yağ yakımı) etkiye sahiptirler. Bu sayede kilo kaybını destekleyebilirler.
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Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ederek vücudu enfeksiyona karşı koruyabilir.
Kemik sağlığını iyileştirebilir. Kırmızı biber, kemik kıkırdağı, kemik kolajen oluşumu ve kemik mineralizasyonu için gerekli olan manganez mineralini içerir. Beraberinde içeriğindeki K vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve kemik erimesine karşı korunmada rol oynar.
Kaygıyı azaltabilir. Kırmızı biberin yüksek magnezyum ve B6 vitamin içeriği sinir fonksiyonu için gereklidir ve kaygıyı hafifletmeye ve panik atakları önlemeye destektir. Magnezyum ayrıca kaygıdan kaynaklanan gergin kaslara ve kalp atışı düzenlemesine yardımcı olur.
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Tatlı kırmızı biberin kalorisi ve besin değerleri
Kapya biberin 100 gramı 37 kalori içermektedir. Ayrıca kapya biberi, A ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve folik asit içeriği de yüksek bir besin.