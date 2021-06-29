Kapya biberinin faydaları nelerdir? Tatlı kırmızı biberin kalorisi ve besin değerleri

Kırmızı biber, yüksek A vitamini içeriği ile özellikle gece görüşü başta olmak üzere genel sağlıklı görüşü desteklemeye yardımcı olur. Düzenli olarak kırmızı biber tüketimi katarakt ve sarı nokta gibi görme bozuklukları riskini azaltabilir.



Kırmızı biber, kendisine kırmızı rengini veren mükemmel bir antioksidan olan likopen kaynağıdır. İçeriğindeki A ve C vitamininin birleşik etkileri ile de büyük bir antioksidan kapasite yaratır bu sayede kırmızı biber, rahim ağzı, mesane, prostat ve akciğer de dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı koruyucu bir fayda sağlar.



Kırmızı biberle kalori yakımı artırılabilir. Son araştırmalar, tatlı kırmızı biberlerinde daha fazla kalori ve yağ yakmanızı aktive edebileceğini ve metabolik hızı artırabileceğini göstermiştir. Kırmızı biber, biberleri acı yapan ve terlememize neden olan kapsaisin içermez, ancak acı biberler gibi kalp atış hızımızı ve kan basıncımızı artırmadan metabolizmamızı artıran hafif bir termojenik (daha fazla kalori ve yağ yakımı) etkiye sahiptirler. Bu sayede kilo kaybını destekleyebilirler.