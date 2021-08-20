Kaplan gözü taşı anlamı nedir, nasıl anlaşılır? Kaplan gözü taşı faydaları ve özellikleri

Bu özel taşı kullanan kişinin içsel gücünü, kişisel iradesini benimsemeye ve koruma güçlerini artırmaya yaradığı söylenir. Altın şeritler, kum benekleri ve mürekkep siyahı ve kahverengi lekelerle renklendirilmiştir. Kaplan gözü taşının yoğun olarak demir oksit, sarı ve kahverengi renk tonlarından meydana gelmesi sebebi ile kaplan gözüne benzetildiği için bu ad ile anıldığı bilinmektedir.