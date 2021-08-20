Kaplan gözü taşı anlamı nedir, nasıl anlaşılır? Kaplan gözü taşı faydaları ve özellikleri
Kaplan gözü taşı, kuvars grubu taşlar içerisinde yer almaktadır. İpeksi bir parlaklığa ve opak bir şeffaflığa sahiptir. Kaplan Gözü genellikle demir çizgili kırmızımsı kahverengi tonlarında metamorfik bir kayadır. Kaplan gözü taşının anlamı kendine güven ve içsel güçtür. Peki, kaplan gözü taşı anlamı nedir, nasıl anlaşılır? İşte, kaplan gözü taşı faydaları ve ne işe yaradığı ile ilgili bilgiler…
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Bu özel taşı kullanan kişinin içsel gücünü, kişisel iradesini benimsemeye ve koruma güçlerini artırmaya yaradığı söylenir. Altın şeritler, kum benekleri ve mürekkep siyahı ve kahverengi lekelerle renklendirilmiştir. Kaplan gözü taşının yoğun olarak demir oksit, sarı ve kahverengi renk tonlarından meydana gelmesi sebebi ile kaplan gözüne benzetildiği için bu ad ile anıldığı bilinmektedir.
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Kaplan gözü taşı ne işe yarar?
Eski zamanlardan günümüze Şamanlar, Kızılderililer ve Budistler tarafından kötü enerjilerden korunmak amacı ile kullanılan taşlardan biridir. İnsan bedenine şifa verdiği düşünülmektedir.
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Kaplan gözü taşı neye iyi gelir?
İlhama ve odaklanmaya yardımcı olur. Astım hastalarının solunum yolları şikayetlerini hafifletmeye iyi gelir. Sindirim sistemi bozukluklarını gidermeye destek olur. Baş ağrılarının hafiflemesinde etkilidir.
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Kaplan gözü taşının özelliği nedir?
Kaplan gözü taşı hakkında anlatılan hikayeler, Mısırlıların kaplan gözü taşının yanardöner ışınlarından yararlandığını, onun ilahi vizyonu ifade ettiğine inandıklarını ve hatta büyük tanrıları yaratırken gözleri temsil etmek için bir taş olarak kullandıklarını söylüyor.
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Ayrıca savaşta Romalı askerlerin göğüs zırhlarında koruyucu bir muska olarak kullanılmıştır.
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Kaplan gözü taşı faydaları nelerdir?
- Kaplan gözü taşı mineral bakımından zengindir.
- Ruh halini korur ve altın küre renk düzenini demir oksitten alır.
- Kişinin yaratıcılığını ortaya çıkarmasına yardımcı olur.
- Depresyona karşı koruyucu bir özellik taşır.
- Alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkların bırakılması sürecinde kişiye yardımcı olur.
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Gerçek kaplan gözü taşı nasıl anlaşılır?
Kaplan gözü taşının gerçekliğinden emin olmak için uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de taşın ucundan hafifçe kırılarak içi ve dışının benzer renk ve desenlerde olup olmadığına bakılmasıdır.
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Sahte ürünlerde taşın içi başka, dışı başka bir başka deyişle farklı özelliklerde olacağı için ayırt etmek kolay olmaktadır. Kaplan gözü taşı, ısıtma işlemleri uygulanarak da imitasyonlarından ayrılabilen bir doğal taştır.
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Sahte taşlarda genellikle boyama işlemi, ısıtma esnasında yanıp akacağından taşın sahteliği bu şekilde anlaşılmaktadır.
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Kaplan gözü taşının özellikleri
Kaplan gözü taşı silika ve demir oksit elementlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Dayanıklı ve doğal formunda parlak bir doğal taştır. Doğal asimetrik desenleri ve sıcak renkleri doğrultusunda çok farklı ve ilgi çekici kombinasyonlarda kullanılır.