Kansızlık belirtileri ve sebepleri nelerdir? Kansızlığa ne iyi gelir? Kansızlıkla ilgili merak edilenler

Kansızlığa ne iyi gelir? Kansızlık tedavisinde demir kaynaklı besinlerle doğru şekilde beslenmenin öneminin büyük olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, kansızlık sorunu yaşayan kişilere beslenme önerilerinde bulundu.



Kansızlık tedavide tüketilmesi gereken bazı besinleri sıralamak gerekirse; kırmızı et, tavuk eti, karaciğer, balık, üzüm, pekmez, yumurta, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, susam ve kuru duttur. Bu besinlerin C vitamini ile beraber tüketilmesi demir emilimini arttırmanın önemli bir yoludur.



C vitamini bakımından zengin olan besinlere örnek vermek gerekirse portakal, kivi, tatlı kırmızıbiber, yeşilbiber, greyfurt, kavun, çilek, ananas, mango, brokoli ve tatlı patatestir.



Her öğünde karışık yeşilliklerden oluşan bol limonlu salatalar demir emilimini artırır. Yumurtayı menemen tarzında pişirmek ve öyle tüketmek demirin alımını artırmış olur. Çünkü içerisinde kırmızıbiber, yeşilbiber, domates ve soğan olduğu için C vitamini almış oluyorsunuz.



Ispanağı sade ya da yumurta ile birlikte yemek gerekir. Ispanağı yoğurt ile beraber tüketmek demir emilimini azaltır.