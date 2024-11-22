Kanseri önlüyor, kalbi ve ruh sağlığını koruyor… İşte ev yapımı turşunun şaşırtıcı faydaları

Turşudaki vitamin ve mineraller neler?
Turşu ve turşu suyu, fermente edilen sebzelerin içerdiği vitamin ve minerallerin neredeyse tamamını içeriyor. Bunlar arasında, özellikle C vitamini, B vitaminleri ve K vitamini içeriği oldukça yüksektir. Çok iyi bir Magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, vücuttaki birçok önemli işlevi destekler; bunlar arasında kas ve sinir fonksiyonu, kemik sağlığı, enerji üretimi ve elektrolit dengesi yer alır.
Yeterli magnezyum seviyesi, kasların sağlıklı çalışmasını sağlar, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve enerji üretimini destekler. Ayrıca, potasyum ve sodyum gibi elektrolitleri içerir. Bu elektrolitler, vücutta su dengesinin korunmasında oldukça önemlidirler.