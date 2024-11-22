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Kanseri önlüyor, kalbi ve ruh sağlığını koruyor… İşte ev yapımı turşunun şaşırtıcı faydaları

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#Evde Turşu Yapımı#Ev Yapımı Turşu#Turşunun Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 13:25

Lahana, salatalık, turşu, biber, domates ve daha fazlası... Çeşit çeşit turşular yaz kış demeden soframızda yemeklerin leziz birer yancısı olarak yer alıyor. Turşuları evde yapmak ise lezzeti ikiye katlıyor. Ev yapımı turşunun sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhsin Konuk, "Ev yapımı turşunun sindirim sistemi üzerindeki en önemli etkisi; oldukça fazla miktarda lif içermesinden dolayı kabızlığı önleme özelliğidir" dedi ve ev yapımı turşu hakkında önemli bilgiler verdi.