Kanseri önlüyor, kalbi ve ruh sağlığını koruyor… İşte ev yapımı turşunun şaşırtıcı faydaları

Kalp hastalıkları riskini en aza indiriyor, kanseri önlüyor

Kalbi korur; turşunun yapısındaki yararlı bakteriler, kan dolaşımını düzenler. Kan basıncını dengeleyen turşu türleri, kalp hastalıklarının riskini de en aza indirir.

Kanseri önler; turşu hazırlarken antioksidan meyve ve sebzelerden faydalanıldığı için... Bu besinler de serbest radikaller dediğimiz kansere sebep olan zararlı moleküllerin oluşumunu azalttıkları için oldukça yararlıdırlar.

Doğal ağrı kesicidir; vücudun su kaybını gideren turşu, buna bağlı olarak sporcularda oluşan kas ve kemik ağrılarını dindirme özelliğine sahiptir.