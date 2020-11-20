Kansere karşı mutfağınızı gözden geçirin... İşte kanserden koruyan besinler

Tükettiğimiz gıdaların sağlığımız için ne kadar faydalı ya da zararlı olduğunu hiç düşündünüz mü? Beslenme şekliniz aslında sağlığınıza yaptığınız bir yatırım. Beslenme, hastalıkların zeminini oluşturuyor. En önemli sağlık sorunlardan biri olan kanser oluşumunda da beslenme şekli, önemli bir yer tutuyor. Bu noktada ne tüketip tüketmediğimizi kadar neyi ne kadar tükettiğimiz de önemli. Diyetisyen Semra Pehlivan, kansere karşı nasıl beslenmemiz gerektiğini anlattı.