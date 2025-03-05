×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Kanser uzmanının hastalarından öğrendiği 5 hayat dersi… 'Hayatın tadını çıkarmak için emekli olmayı beklemeyin'

Güncelleme Tarihi:

#Kanser#Kanser Hastası#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 13:02

Miami Üniversitesi Sylvester Kapsamlı Kanser Merkezi'nde hematoloji bölüm başkanı Mikkael A. Sekeres, Washington Post’ta kaleme aldığı yazısında hastalarının ona daha anlamlı yaşamak hakkında öğrettiği beş hayat dersini anlattı.