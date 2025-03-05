Kanser uzmanının hastalarından öğrendiği 5 hayat dersi… 'Hayatın tadını çıkarmak için emekli olmayı beklemeyin'

2- İlişkinizin nabzını ölçün

Onkolog olarak kariyerimin başlarında, 40 yıldan uzun süredir evli olan hastalarım hakkında notlar tutmaya başladım. İki yıl boyunca, şu soruya verdikleri yanıtları kaydettim: Uzun bir evliliğin sırrı nedir?

Birçoğu bu soruma ‘mizah duygusuna ihtiyaç olduğu ya da çok çalışmak gerektiği’ cevabını verdi. Bazıları cevap vermeyi reddederek kanser tedavileri hakkında konuşmaya devam etmeyi tercih etti.

Bazıları ise dürüstçe “Daha iyi birini bulamadıklarını ve razı olmak zorunda kaldıklarını” söylediler.