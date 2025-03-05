Kanser uzmanının hastalarından öğrendiği 5 hayat dersi… 'Hayatın tadını çıkarmak için emekli olmayı beklemeyin'

4- Kansere neden olan davranışlardan kaçının
Kendi ailemde kanser geçmişi var, bu nedenle tıp fakültesinden bu yana kendi riskimi azaltmak için birtakım önlemler alıyorum.
Alkol alımımı sınırlandırıyorum. Şekerli içeceklerden, fast food yiyeceklerden ve aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınıyorum. Ve her gün egzersiz yapıyorum.
İnsanların bunu “sıkıcı bir hayat” olarak adlandırdığını duyuyorum ancak kanser teşhisinin hemen ardından hastalarımla görüştüğümde, neredeyse hepsi kansere neden olabilecek bir yaşam tarzı davranışı olup olmadığını
soruyor.
Amerikan Kanser Derneği tarafından 2024 yılında yayınlanan bir çalışmada, 30 yaş ve üzeri ABD'li yetişkinlerde yeni kanser teşhislerinin yüzde 40'ının değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kanser
yaşam tarzı faktörleriyle ilişkilendirilebildiğinde, hastalarım genellikle derin bir pişmanlık duyuyorlar.
Sigara içmek ve orta düzeyde alkol almak gibi faaliyetlerin kansere yol açacağı garanti olmasa da, kanser riskiyle olan ilişkileri açıktır.