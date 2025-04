Araştırmanın bulguları, mayıs ayında İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenecek Avrupa Obezite Kongresi’nde sunulacak. Bu çalışma, bel çevresinin, kanser riskini anlamada vücut kitle indeksine göre çok daha güçlü bir belirleyici olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.



Daily Mail'in 'Simple DIY test that predicts if you're likely to get SIX different cancers - how do YOU score?' başlıklı haberinden derlenmiştir.